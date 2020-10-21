الغانم: دعم القيادة السياسية الحكيمة أسهم في إكمال مجلس الأمة دورته

الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس أتم دورته الحالية بدعم القيادة السياسية الحكيمة، والتعاون النيابي رغم الظروف الاستثنائية والتصعيد السياسي الذي تمخض عن عدد غير مسبوق من الاستجوابات وبهيمنة قضايا شديدة الحساسية على المشهد السياسي، فضلاً عن المحاولات اليائسة التي كانت تسعى على الدوام إلى حل المجلس.

وأشار الغانم في كلمته في افتتاح دور الانعقاد التكميلي الخامس لمجلس الأمة أمس، الى ان مقياس الانجاز البرلماني والنجاح الحكومي مرتبط بالمواجهة الشجاعة للقضايا المصيرية والتصدي الجاد للتحديات الكبرى، منوهاً الى ان مجلس الأمة المقبل أمامه تحديات وملفات لا تحتمل التأجيل مثل قضايا العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتنويع مصادر الدخل والإسكان والتعليم.

وأضاف: ان السنوات الأربع من العمل البرلماني توشك ان تنتهي بانجازاتها واخفاقاتها وايجابياتها وسلبياتها ليرجع ممثلو الأمة إلى الشعب مرة أخرى ليقول كلمته الفصل. وأعرب الغانم عن ثقته بحسن اختيار الشعب، معرباً عن الأمل في أن يكون المجلس الجديد على قدر التحديات الوطنية الداخلية والخارجية وأن يكون مجلساً يضع يده على الجروح المفتوحة ليداويها ويتبنى ما هو مستحق على المستوى الوطني ويحمل هموم الشعب ويجتهد في تلبية احتياجاته ويغلب المصلحة الوطنية على الشخصية ويحافظ على استقرار الوطن وأمنه ويتعاون مع حكومة قوية متجانسة لتنفيذ خارطة طريق واضحة لبناء البلاد ومحاربة الفساد.

واستذكر الغانم في بداية كلمته سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي اعتاد المجلس على مدى سبع سنوات على الأنس بمخاطبته والغبطة بمجاورته وقال: كنت اشعر كلما التفت اليه اني في حضرة وطن باذخ وشعب شامخ في حضرة تاريخ سياسي عريق وارث حضاري ساحق وتجربة قيادية فريدة وحكمة ملهمة رشيدة.

وأضاف: ان ما يعزينا عن فقده من تسلم الراية من بعده صنوه في الكفاح وشريكه في النجاح حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الذي تولى مسؤولية البناء وواصل مسيرة العطاء بروح وثابة وهمة عالية وعزيمة قوية. وقال الغانم: وأنت يا سمو الأمير ابن تلك المدرسة العريقة التي انجبت قادة عظماء وسادة نجباء.

ووجه الغانم التهنئة الى سمو الأمير على توليه مقاليد الحكم أميراً حكيماً ووالداً وأباً للسلطات وحارساً للدستور وأميناً على مصالح الوطن وكذلك على مبادرته بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد والذي بايعته الأمة وهو رجل عرفه الكويتيون بالاستقامة والعدالة والحزم، فتبوأ في نفوسهم المكان اللائق من المحبة والتقدير.

وأشاد الغانم بالانتقال السلس والهادئ لمقاليد الحكم والذي جددت الكويت من خلاله طرح مثالها الاستثنائي الرائد ونموذجها التاريخي الراشد.