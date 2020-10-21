الخالد: سنعمل على إنهاء الخلاف الخليجي وملتزمون بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

الأولى

شدد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ان الحكومة نجحت في تكريس جميع الجهود لمواجهة ازمة «كورونا» التي عصفت بالعالم كله واثرت في جميع المناحي الاقتصادية واللوجيستية والغذائية والتعليمية وادت الى تعطل الطيران واضطراب اسواق العمل وافلاس الشركات العالمية الكبري، وقال سموه في كلمته في افتتاح دور الانعقاد التكميلي الخامس لمجلس الامة امس، ان هذه الازمة لم تنته بعد وان المؤشرات تحذر من تصاعد انتشار الوباء في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وثمن الخالد جميع الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة هذه الجائحة وعلى وجه الخصوص الصفوف الامامية من اطباء وهيئات تمريض ورجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء والمتطوعين والقطاع الخاص. كما وجه الخالد الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واعضاء المجلس على تفهمهم وتعاونهم مع الحكومة في هذه المواجهة. واكد الخالد على ان اهم التحديات التي واجهت الحكومة خلال الازمة كانت الاستمرار في البناء ، مشيرا الى ان تلك الجهود لم تتوقف في مسيرة البناء في جميع المجالات حيث تواصلت الدراسة عن بعد في المدارس لجميع المراحل وتم فتح البعثات الدراسية بزيادة الف بعثة.

وعلى صعيد البنى التحتية فلم يتوقف العمل في اي مشروع رغم انشغال الجهات الحكومية بمواجهة الجائحة واستمر العمل في بناء المدن الاسكانية والطرق السريعة ومطار الكويت وغيرها من المشاريع. واشار الخالد الى ان الحكومة وضعت برنامجا محدد الاهداف لمعالجة الخلل في سوق العمل وتأثير ذلك في التركيبة السكانية.

وقال الخالد انه على الرغم من تراجع اسعار النفط الا ان الحكومة جاهدت في سبيل المحافظة على الرخاء من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق والاستهلاك مع عدم المساس بالحياة الكريمة للمواطنين، كما عملت الحكومة على معالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني والمالية العامة لضمان استدامة الرخاء في الوطن.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمكافحة الفساد فقد اكد الخالد على ان هذا الامر من اولويات الحكومة تنفيذا للاوامر السامية بهذا الشأن ، مشيرا الى احالة 57 قضية تعدٍ على المال العام للجهات القضائية و1042 جنحة تعد على املاك الدولة كما تم تسجيل اكثر من 280 قضية اتجار بالبشر.

وبين الخالد ان الحكومة انجزت الكثير من المشاريع في مجال التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات الحكومية حيث تم اطلاق الهوية الالكترونية «هويتي» التي تعد اللبنة الاولى لبناء التحول الرقمي اضافة الى اعداد تطبيق «سهل» الذي يعتبر نافذة لاستلام الاشعارات من جميع الجهات الحكومية ويتيح للجميع الدخول لجميع الخدمات الحكومية ويساهم في تحسين مستوى الخدمات الالكترونية.

وكشف الخالد عن الانتهاء من اعداد خارطة طريق اعادة هيكلة الجهاز الحكومي، مشيرا الى تحسن ترتيب الكويت في مؤشرات الاداء البيئي والسلام العالمي وتنمية الحكومة الالكترونية ورأس المال البشري، كما تمت ترقية بورصة الكويت الى الاسواق الناشئة، فيما حقق صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارباحا قياسية بلغت 7?3 مليارات دولار في الربع الاول من مراجعة استراتيجية المؤسسة الاستثمارية. واكد الخالد على التزام الحكومة باتخاذ جميع ما يكفل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في جو تسوده الحرية والنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة.

واستذكر الخالد في كلمته مآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واصفا سموه انه كان قائدا للعمل الانساني وراعيا حكيما للديموقراطية وقائدا محنكا لبناء وطنه الغالي.

واشاد سمو رئيس الوزراء بتماسك الكويتيين ومؤسساتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية بتقاليدها الراسخة فيما تم من انتقال السلطة في سلاسة ويسر الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد.

واكد الخالد على تمسك الكويت بسياستها الخارجية الراسخة والملتزمة بثوابتها المبدئية التي ارسى دعائمها سمو الامير الراحل، مشيرا الى ان الكويت تدرك حجم التحديات الجسيمة والمخاطر المحدقة على مستوى تطورات الاحداث في منطقتنا بما يستوجب معها العمل وبكل جهد لضمان امننا واستقرارنا والحفاظ على مصالحنا ، مؤكدا على ان الكويت ستبقى دائما ساعية للخير والسلام.

وقال: سنواصل على الصعيد الخليجي المساعي الخيرة لانهاء الخلاف بين الاشقاء وسنواصل العمل على دعم مجلس التعاون الخليجي باعتباره اطارا يحقق مصالحنا ويلبي تطلعات شعوبنا.

وشدد سمو رئيس الوزراء على التزام الكويت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته، مؤكدا ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية.