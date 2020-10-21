قصر تمويل مشروعات التنمية على «الجاري تنفيذها»

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار أن الحكومة أكدت على أنه لا مشاريع جديدة في خطة التنمية 2020/2021، وأن المخصصات المالية الموجودة والبالغة 1.9 مليار دينار في الخطة الجديدة تستهدف استكمال المشاريع القائمة.

وبينت أن الحكومة تستهدف توريد 7 مليارات دينار إلى الخزينة العامة للدولة من قبل المؤسسات التي تحتجز أرباحاً لديها ولم تقم بتوريد تلك الأموال إلى الدولة.

ووفقاً للمصادر فإن الحكومة أرسلت كتباً تستعجل تلك الجهات لتوريد الأرباح المحتجزة لديها إلى الدولة، مضيفة أن بعض الجهات قامت بإجراء تسوية لجزء من الأرباح المحتجزة لديها، فيما لا تزال القيمة المتبقية في انتظار حلول جذرية، لاسيما أن الميزانية العامة للدولة تعاني سيولة الاحتياطي العام لديها من صدمة مزدوجة تتمثل في: تراجعات أسعار النفط والخسائر الكبيرة التي تعاني منها شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات دينار حتى الآن.

مضيفة: ما الداعي لاحتجاز الأرباح لدى تلك المؤسسات إن لم يكن هناك مشروعات جديدة ستقوم بها.

وبينت أن الإشكالية تكمن في القوانين الحاكمة لعمل تلك المؤسسات والتي يجيز لها احتجاز كجزء من أرباحها كخط دفاع يمكن من خلاله توفير السيولة المطلوبة لتمويل مشروعاتها.

وقالت: إن الحكومة وإن اتفقت مع بعض الجهات على توريد جزء من الربحية المحتجزة لديها، فإن ذلك لا يعني بالضرورة اقتراب الحكومة ولو بنسبة بسيطة من حلحلة أزمة السيولة التي تواجهها.

واستدركت أن غياب قانون الدين العام بمثابة أزمة حقيقية للاقتصاد، خاصة وأن القضاء على فيروس كورونا غير معلوم وسيؤدي امتداده إلى حدوث اختلال في المالية العامة ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على كل مصدري النفط الخام في دول مجلس التعاون، لاعتماد الميزانية الكبيرة على النفط.

وتسعى الكويت إلى مواجهة أزمتها الاقتصادية من خلال محاور عدة أبرزها: خفض الانفاق العام في الميزانية بواقع 20 في المئة على الأقل، إجراء إصلاحات مالية عاجلة تستهدف ترشيد الدعومات وإيصالها لمستحقيها، العمل على حماية ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي وتشجيع خريجي الجامعات للولوج إلى القطاع الخاص في المهن المختلفة، السعي نحو بناء هيكل اقتصادي متنوع قادر على الخروج من الاعتماد أحادي الدخل وتنويع مصادر الإيرادات.

ووفق توقعات التقارير المحلية والعالمية المتخصصة، فإنه من المتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً يقترب من 8 في المئة مع تراجع الايرادات غير النفطية بسبب جائحة كورونا وكذلك تراجع أسعار الخام الكويتي لمستويات كبيرة، الأمر الذي يدفع الميزانية لتسجيل عجز قدره 14 مليار دينار بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021.

