مليون شخص عبروا المطارات الأميركية

مال وأعمال

مر أكثر من مليون شخص عبر نقاط التفتيش في المطارات الاميركية، الاحد الماضي وهو اكبر عدد للركاب سجلته ادارة امن النقل «تي أس إيه» منذ منتصف مارس الماضي، في أوج ازمة جائحة كورونا المستجد، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وهذا العدد، رغم ذلك هو اقل بنسبة 60 في المئة عن الرقم المسجل في هذا الوقت من العام الماضي، بالنظر الى انه لم تكن هناك ازمة صحية في ذلك الوقت.

ولاتزال شركات الطيران الاميركية تتكبد خسائر بمليارات الدولارات شهريا مع انخفاض الطلب على السفر هذا الشتاء.

واعلنت شركتا دلتا ايرلاينز ويونايتد ايرلاينز، الاسبوع الماضي انخفاض ايراداتهما ، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بنسبة 80 في المئة تقريبا، مقارنة بالعام الماضي، مع العلم ان هذه الفترة تشمل معظم فصل الصيف، وهو اكثر المواسم عملا لشركات الطيران.

وتعرض قطاع السفر لازمة حادة جراء انخفاض الطلب بسبب الوباء، بينما تكافح شركات الطيران لتقليل الخسائر الناجمة عن توقف طائراتها في المطارات.

وفقد كثير من الموظفين العاملين في شركات الطيران العالمية وظائفهم، نظرا لهذه الازمة التي تعتبر الاسوأ لقطاع السفر والسياحة منذ عقود.

ولا يتوقع مسؤول في شركة «يونايتد» ان يعود الطلب الى 50 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة حتى يصبح اللقاح او العلاج متاحا على نطاق واسع، ويضيف ان الامر قد يستغرق ثلاث او اربع سنوات قبل استعادة المستويات السابقة.

