مليارا دولار من «غولدمان ساكس»

مال وأعمال

توصلت مجموعة «Goldman Sachs» المالكة لبنك غولدمان، إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية لدفع أكثر من ملياري دولار، مقابل إنهاء دور البنك في فضيحة الصندوق الماليزي، موضحة أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال أيام، وفقاً لما أبلغته مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ». وبحسب الوكالة، فإن مصادرها أكدت أن المحادثات السرية حالياً، والاتفاق المنتظر، هو جزء من إجراء دولي، سيسمح للشركة الأم بتجنب الإدانة الجنائية في الولايات المتحدة، وهو ما يتماشى -أي الدفع لوزارة العدل- بشكل عام مع الاحتياطيات السابقة للبنك، وتقديرات المحللين.