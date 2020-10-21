إجراءات الكويت لمواجهة «كورونا» الأطول عالمياً

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص، إنه على الرغم من أن الأداء الاقتصادي للكويت في 2020، سيعاني من الصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا إن النمو في الكويت بدأ يتراجع منذ عام 2014.

وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر الحالي أن الزيادة الحتمية في عجز المالية العامة نتيجة انخفاض عائدات النفط والإنفاق الذي يستهدف التخفيف من حدة الأزمة، واحتياجات التمويل الخاصة بصندوق الأجيال القادمة، ستؤدي إلى تفاقم الضغوط على الاحتياطيات المالية، في غياب قانون للديون.

وبين التقرير أنه في حين أن الكويت أقل عرضة للقطاعات المتضررة على الصعيد الدولي مقارنة بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، ستعوق أوجه الجمود طويلة الأمد التكيف مع صدمة جائحة كورونا.

وسجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا طفيفا بلغ 1.1 في المئة في الربع الأول من عام 2020، وانكمش النمو غير النفطي 3.5 في المئة وزاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي 0.1 في المئة مع انتهاء اتفاق أوبك+.

الأطول عالمياً

وشملت الإجراءات واسعة النطاق لاحتواء فيروس كورونا تعليق الرحلات الجوية والمدارس والجامعات وحظر التجمعات العامة وتعليق العمل غير الضروري وفرض حظر التجول لمدة 24 ساعة.

ويعد استمرار الكويت في تطبيق أشكال مختلفة من هذه الإجراءات واحدا من أطول فترات العزل العام في العالم.

وأثرت هذه التدابير بشكل كبير على الإنفاق الخاص ونشاط الاستثمار الإجمالي للناتج المحلي اعتبارا من الربع الثاني في في 2020 .

وكانت استجابة المالية العامة لتخفيف آثار الجائحة واستجابة الصحة العامة ضئيلة، وشملت مخصصات إضافية في الموازنة تبلغ 1.1 مليار دولار، وتأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، واعفاء من بعض الرسوم.

وقدم بنك الكويت المركزي حزمة مساندة بقيمة 3.11 مليارات دولار، ما سمح بتأجيل مدفوعات القروض، وقلص متطلبات السيولة وكفاية رأس المال، وخفض ترجيح المخاطر بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حاكى تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وتظهر بيانات شركة «كي نت» زيادة مؤقتة في الانفاق الاستهلاكي بسبب ارجاء سداد القروض في يونيو بسبب الطلب الكامن وإرجاء سداد القروض مع تخفيف إجراءات العزل العام.

ومع ذلك، وكما هو الحال في بلدان أخرى، قد تتسبب المخاوف من «موجة ثانية» في معاودة فرض القيود.

وزاد عجز المالية العامة من 3.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019 إلى 9.6 في المئة 2019 / 2020 .

وتستبعد هذه الأرقام الدخل من الاستثمار وهي محسوبة قبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة، ومع ذلك، فإن هذه النواتج أفضل من المستهدف بالموازنة والبالغ 6.1 مليارات دينار 6.13 % من إجمالي الناتج المحلي. وتراجعت العائدات النفطية بنسبة 16.6 % على خلفية هبوط أسعار النفط 15.7 في المئة وانخفاض إنتاج الخام بنسبة 2.2 %، كما هبطت الإيرادات غير النفطية بسبب ضعف النشاط الاقتصادي .

ومن جانب آخر، هبط الإنفاق بشكل طفيف مدفوعا بانخفاض الدعم والانفاق الرأسمالي.

وعلى الرغم من أن الكويت تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة تقدر بنحو 500 مليار دولار لمواجهة الأزمة الحالية، فإن استمرار السحب لتمويل العجز والاستمرار في تحويل 10 من إيرادات الموازنة بموجب القانون إلى صندوق الأجيال القادمة أدى إلى خفض أرصدة صندوق الاحتياطي العام بنسبة 12 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2019/ 2020.

ولم تصدر الكويت سندات منذ عام 2016 ، إذ تنتظر موافقة البرلمان على رفع حد الاقتراض.

وبالتالي فإن أزمة المالية العامة التي تواجه الكثير من مصدري النفط تتفاقم بفعل احتياجات التمويل اللازمة لتنفيذ التحويلات السنوية لصندوق الأجيال القادمة.

وقد أقر البرلمان أخيراً تشريعا يجعل التحويالت السنوية مرهونة بتحقيق فائض في المالية العامة، لكن التشريع لم يحدد أي آلية يمكن من خلالها تحقيق فائض، أو زيادة التنبؤ بحجم التحويلات لصندوق الأجيال القادمة.

معارضة برلمانية

أشار تقرير البنك الدولي في استعراضه للتحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد إلى أن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدت إلى إجراء تعديلات وزارية متكررة ، وتعد المعارضة البرلمانية أحد التحديات أمام الاصلاحات المالية.

إصلاحات ملحة

بين التقرير أن الكويت لديها أصول ضخمة تمكنها من مواجهة كورونا ، إلا أن الإصلاحات الهيكلية ضرورة لمواجهة تراجعات أسعار النفط وزيادة الايرادات غير النفطية وخلق فرص عمل وتعزيز رأس المال البشري وإصلاح الإدارة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.

اختلالات مالية

لفت التقرير إلى أن من بين المخاطر الأساسية طول فترة جائحة كورونا واستمرار التقلب في أسعار النفط ، مبيناً أنه في حال عدم السيطرة على كورونا ، فمن المتوقع حدوث تدهور في المالية العامة والمزيد من التراجع في الاحتياطيات المالية الوقائية.

الدين العام إلى 52 %

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط ، قد أثرا على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2 % في عام 2020 ، كما سيرتفع الدين العام بالشرق الأوسط لـ 52 %.

