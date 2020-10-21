تباين كبير في سوق العمل

مال وأعمال

قال البنك الدولي انه على غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تشهد الكويت تباينا كبيرا في سوق العمل بين الجنسين وبين الفئات العمرية المختلفة، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، وتقل مشاركة المرأة الكويتية في قوة العمل مقارنة بالرجال 30.8 في المئة و47.7 في المئة في عام 2017.

وتعاني الكويت من معدلات بطالة أعلى، وتبلغ البطالة بين الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً مثلي البطالة بين الرجال تقريبا في نفس الفئة العمرية (% بين الكويتيات و20.5 بين الكويتيين في 2017).

وفي ظل الاختلالات الاقتصادية للجائحة من المتوقع أن تتحمل العمالة الوافدة انخفاض النشاط التجاري، وتفيد التقارير أن 5% من العمالة الوافدة غادروا الكويت حيث تستهدف التغييرات المقترحة على قانون الإقامة خفض عددهم، كما أن الشركات ستظطر إلى تسريح العمالة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج بواقع 7.9 في المئة ، مع عودة النمو بواقع 2.9 في المئة في 2022.

ولفت الى أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2020/2021 والتي تشكل 32 % من الناتج المحلي الإجمالي في ظل تراجعات النفط وارتفاع الانفاق الحكومي.

