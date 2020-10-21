«stc» ناقشت أهمية الرقمنة الشاملة في تحقيق رؤية «كويت 2035»

مال وأعمال

شاركت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، في ندوة فوربس الشرق الأوسط بعنوان «رؤية 2035: رحلة الكويت إلى الرقمنة»، وذلك لمناقشة المبادرات المختلفة التي تم تنفيذها في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير العمليات الرقمية. وباعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها، انتهزت «stc» هذه الفرصة لعرض الخطوات الأساسية التي قامت بها في سبيل تمكين التحول الرقمي في الكويت. وتماشياً مع رؤية «الكويت 2035»، دعت ندوة فوربس الشرق الأوسط الافتراضية في 13 أكتوبر خبراء الصناعة لمناقشة، بعض المبادرات والموضوعات الرئيسة التي يمكن أن تساعد الدولة في تحقيق رؤيتها لتصبح «مركزا ماليا وتجاريا عالميا». في حين تشمل الرؤية مجموعة واسعة من السمات، ركزت الندوة على الحلول القائمة على التكنولوجيا التي يمكن أن تسرع تحقيق هذا المسعى. وشارك في النقاش عبر الإنترنت الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة الاتصالات الكويتية «stc» م. فهد عبدالرحمن العلي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء التنفيذيين ذوي الخبرة في قطاعات مختلفة داخل السوق المحلي. وخلال حلقة النقاش، سلط المهندس فهد العلي الضوء على الخطط الرئيسية لـ «stc» في سبيل دعم الانتقال التدريجي نحو التحول الرقمي، فضلاً عن مجالات التركيز الرئيسية في استراتيجية «stc» الرقمية، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها «stc»، باعتبارها أحد الرواد في قطاع التحول الرقمي عالمياً. ولفت العلي الى ان الشركة تهدف إلى تبنّي ثقافة رقمية تتضمن رقمنة وميكنة الأنظمة والعمليات الداخلية. ومن هذا المنطلق قامت الشركة ببناء هيكل مرن ونموذج تشغيلي مستدام يدعم استراتيجية الدخول إلى السوق، مع التركيز بشكل أساسي على الفوائد الإضافية التي يمكن أن تعزز تجربة العميل. واضعة نصب اعينها تعزيز رضا العملاء، تقوم «stc» بتوظيف واحتضان المهنيين ذوي الكفاءات العالية لضمان مواصلة الابتكار وتوفير الحلول الرائدة. وقامت الشركة أيضًا بتطوير برامج القوى العاملة في المجال الرقمي من خلال أكاديمية «stc»، حيث أطلقت عدداً من الدورات في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المهمة التي تناسب مختلف أدوار الموظفين داخل الشركة.

وتعليقًا على مشاركة «stc» في هذه الفعالية، قال المهندس فهد عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة الاتصالات الكويتية «stc» «بصفتنا روادًا في عالم التحول الرقمي، نؤمن في «stc» بأن تحقيق التحول الرقمي الشامل سيسهم بشكل كبير في تطور السوق المحلي تدريجيًا من خلال توفير أدوات بسيطة وفعالة تساعد على تنفيذ المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً في اقصر فترة ممكنة من خلال الأنظمة الاوتوماتيكية والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «لقد تجاوزنا الاتصال بالهاتف المحمول لتحسين عروضنا من خلال الاستحواذ على شركة كواليتي نت لتوفير الاتصال المحلي والدولي، ما يتيح لعملائنا من المؤسسات مميزات الاتصال السحابي والولوج الى أحدث التطبيقات العالمية».

