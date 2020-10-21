«بوبيان»: فتح الحساب والحصول على البطاقة المصرفية خلال دقائق

مال وأعمال

بينما تتجول في عطلة نهاية الاسبوع في أحد المجمعات التجارية المنتشرة في الكويت فإنه يمكنك ان تحصل على قهوتك المفضلة ومن ثم الذهاب الى أحد أجهزة Boubyan Direct الموجودة في هذه المجمعات لفتح حساب مصرفي لأول مرة واستلام بطاقتك المصرفية الجديدة في نفس الوقت .

تلك هي باختصار التجربة التى يمكن أن تعيشها مع بنك بوبيان الذي أعلن عن طرح خدمة جديدة تتيح للعملاء الجدد إمكانية فتح حساب والحصول على بطاقة السحب الآلي في دقائق من خلال أجهزة Boubyan Direct والتى توفر الخدمات المصرفية على مدار أيام الأسبوع وفي أي وقت .

وقال مساعد المدير العام للقنوات المباشرة في البنك خالد محمد الشمري أن بنك بوبيان ينفرد بتقديم هذه الخدمة في الكويت وأنه أصبح الآن بإمكان غير العملاء فتح حساب سواء كان حساب الشباب او الراتب او التوفير دون الحاجة لزيارة الفرع من خلال أجهزة Boubyan Direct المتوافرة في عدد من فروع البنك والمجمعات التجارية .

وأضاف « إن ابرز ما يميز أجهزة Boubyan Direct انها تمنح العملاء فرصة الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع خاصة وانها متوفرة على مدار الساعة وخلال أيام الاسبوع والاجازات الرسمية . وأوضح الشمري «الآن ولأول مرة في الكويت أصبح بإمكان العملاء الجدد التعامل مع أجهزة Boubyan Direct -التى كانت مقصورة سابقاً على عملاء البنك- حيث يمكنهم من خلال هذه الأجهزة فتح الحساب الذي يرغبون فيه ومن ثم إمكانية إصدار البطاقة المصرفية ليصبحوا من عملاء البنك خلال دقائق معدودة».

