«فوربس»: «stc» في المركز الأول

مال وأعمال

تصدرت مجموعة «stc» لائحة فوربس «جلوبل 2000» السنوية لأفضل شركات الاتصالات في المنطقة حيث احتلت المركز الأول كأقوى شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكونها تابعة لمجموعة «stc»، تفخر شركة «stc» الكويت أن تكون جزءاً من شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية ذات علامة تجارية قوية بما تمتلكه من إمكانات فعالة لإثراء تجربة العملاء من خلال تقديم منتجات جديدة وتمكين التحول الرقمي وفقاً لارتفاع الطلب العالمي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد. تحرص شركة stc على تزويد عملائها، الأفراد منهم والشركات، بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية مستفيدين بذلك من خبرات وقدرات الشركة الأم (مجموعة stc) في هذا المجال.

وأعلنت فوربس التي تضم أقوى 2000 شركة على مستوى العالم تبعاً إلى قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات بأوزان نسبية متساوية. وقد قامت فوربس في العام 2019 باختيار مجموعة «stc» كأول شركة رقمية في الشرق الأوسط ومن ضمن أفضل 44 شركة رقمية في العالم.

ووفقاً لقائمة فوربس، تحتل مجموعة «stc» المرتبة الثامنة بين الشركات العربية من ضمن أفضل 100 شركة لعام 2020 إضافةً إلى حصولها على المرتبة 335 على مستوى العالم.

