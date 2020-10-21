«المتحد» أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية

مال وأعمال

حصد البنك الأهلي المتحد جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2020» من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس» المجلة المالية العالمية، وذلك تقديرا لمبادراته المتميزة واستراتيجيته الهادفة إلى إحداث إسهام إيجابي في المجتمع.

ويأتي هذا الاعتراف بنجاح البرنامج المجتمعي الهادف للبنك للعام الثاني على التوالي، حيث سبق وحصد البنك جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2019 » من قبل مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» الناشر لمجلة «ذا بانكر ميدل إيست» المرموقة.

وجاء تتويج البنك بجائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2020» من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس» استنادا إلى قدرة البنك على تقدير القيمة المضافة من برامجه المجتمعية ومدى احتياج المجتمع لهذه البرامج، وتقييم المساهمات المجتمعية التى يقدمها البنك من خلال أهداف محددة وقابلة للقياس، والتحسن الملحوظ في المبادرات المجتمعية للبنك، وتكامل مبادرات المسؤولية المجتمعية لقياس تأثيرها الإيجابي على نشاط الأعمال وارتباطها الاستراتيجي بالأنشطة الأساسية للبنك، واتسام الأنشطة المجتمعية التى يقوم بها البنك بالإبداع والأصالة في نفس الوقت، فضلا عن وجود فريق متخصص بالإضافة إلى طاقم من المتطوعين يقفون دائما وراء النجاح الكبير في تحقيق معالم برنامج المسؤولية المجتمعية.

وحول آلية منح الجائزة، يتم إعلان المستوى الأول من التصويت على الفائزين من قبل فريق التقييم الداخلي بالمجلة وبعد ذلك تحال كل التفاصيل إلى وكالة تقييم خارجية لتتولى تحديد المستوى النهائي للتقييم، ثم يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز على موقعهم الإلكتروني، حيث يتم الإعلان عن الجوائز من خلال نظام النقاط الذي يتضمن نتائج التقرير الأولي للتقييم، وتصنيف من شركاء أبحاث خارجيين جنبا إلى جنب مع مدخلات من خبراء الصناعة المصرفية.

وفي تعليقها على هذه الجائزة، قالت الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: البنك الأهلي المتحد كان وما يزال يتبنى دورا محوريا في دعم المجتمع، ويظهر كفاءة عالية في إدارة برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية، فالعمل المجتمعي والتطوعي يمثل أحد أولويات البنك الأهلي المتحد وجزءا مهما من ثقافته المؤسساتية.

