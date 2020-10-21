«الأهلي»: فائزان في حملة «حول راتبك وابتسم»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لشهر أغسطس لحملة «حول راتبك وابتسم» لعام 2020، والذي انعقد تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

واشار البنك، في بيان صحافي، إلى أن الفائزين في السحب خلال أكتوبر هم: فيساك كوشي ورامي رفعت نون.

ومن الجدير بالذكر أن السحب القادم سيقام بتاريخ 19 نوفمبر 2020، في حين أن السحب الأخير سيقام بتاريخ 10 ديسمبر 2020. وللتأهل للاشتراك في السحب وفرصة الفوز، ينبغي على العملاء تحويل رواتبهم إلى البنك خلال شهر واحد على الأقل قبل موعد السحب.

وهذه الحملة متاحة لكافة عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم من فئة «إليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

وبالإضافة إلى هذا السحب، توفر حملة «حول راتبك وابتسم» الترويجية لعملاء حساب الراتب مجموعة من المكافآت الاستثنائية، حيث يمكنهم الحصول على جائزة نقدية قد تصل قيمتها إلى 1,000 دينار، بشرط ألا تقل قيمة الراتب المحول عن 500 دينار.

وفضلا عن ذلك، فإن العملاء الكويتيين مؤهلون للحصول على قرض بدون فائدة يصل لغاية 10000 دينار، فيما تبلغ قيمة القرض للوافدين 5000 دينار. وتخضع هذه القروض لأحكام وشروط البنك الأهلي الكويتي ولوائح وأنظمة بنك الكويت المركزي.

