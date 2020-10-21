البنوك دفعت مؤشرات الأسهم إلى ارتفاع جماعي

مال وأعمال

قادت أسهم البنوك تداولات البوصة، أمس، للارتفاع بعد يومين من التراجع بسبب الضغوط البيعية على الاسهم القيادية، حيث صعد مؤشرها العام 0.35%، وارتفع السوق الأول 0.42%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.16% و0.25% على الترتيب. وتقلصت السيولة بنحو 6% لتصل الى 62.69 مليون دينار مقابل 66.71 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 19.5% لتصل الى 253.51 مليون سهم مقابل 314.76 مليون. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم (أمس) أبرزها البنوك محققاً نمواً بنسبة 0.5%، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى أبرزها العقارات الذي انخفض بنحو 0.38%. وقد استهلت البورصة تعاملاتها الصباحية، على اللون الأحمر، حيث هبط مؤشرها العام 0.66%، وانخفض السوق الأول 0.77%، وتراجع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.23% و0.24% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:45 صباح اليوم (أمس) بتوقيت الكويت، نحو 70.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3710 صفقات حققت سيولة بقيمة 19.5 مليون دينار. وجاء سهم «الخليجي» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 5%، فيما تصدر سهم «سنام» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 16.11%.. وحل سهم «سنام» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 16.11%، فيما تصدر سهم «المنار» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 12.24%..

وتصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 24.15 مليون سهم مستقراً عند مستوى 243 فلساً.

