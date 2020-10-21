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بعد يومين من التراجعات بسبب الضغوط البيعية

البنوك دفعت مؤشرات الأسهم إلى ارتفاع جماعي

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 21 أكتوبر 2020

قادت أسهم البنوك تداولات البوصة، أمس، للارتفاع بعد يومين من التراجع بسبب الضغوط البيعية على الاسهم القيادية، حيث صعد مؤشرها العام 0.35%، وارتفع السوق الأول 0.42%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.16% و0.25% على الترتيب. وتقلصت السيولة بنحو 6% لتصل الى 62.69 مليون دينار مقابل 66.71 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 19.5% لتصل الى 253.51 مليون سهم مقابل 314.76 مليون. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم (أمس) أبرزها البنوك محققاً نمواً بنسبة 0.5%، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى أبرزها العقارات الذي انخفض بنحو 0.38%. وقد استهلت البورصة تعاملاتها الصباحية، على اللون الأحمر، حيث هبط مؤشرها العام 0.66%، وانخفض السوق الأول 0.77%، وتراجع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.23% و0.24% على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:45 صباح اليوم (أمس) بتوقيت الكويت، نحو 70.8 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3710 صفقات حققت سيولة بقيمة 19.5 مليون دينار. وجاء سهم «الخليجي» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 5%، فيما تصدر سهم «سنام» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 16.11%.. وحل سهم «سنام» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 16.11%، فيما تصدر سهم «المنار» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 12.24%..
وتصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 24.15 مليون سهم مستقراً عند مستوى 243 فلساً.


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