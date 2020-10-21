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مال وأعمال

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خطط تطوير متعددة المراحل على مدار السنوات الماضية

البورصة: ملتزمون بالمساهمة في نمو سوق المال


أكدت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت نورة العبدالكريم التزام البورصة المستدام بالمساهمة في نمو سوق المال الكويتي وتنمية الاقتصاد المحلي.
وقالت العبدالكريم في ندوة افتراضية نظمتها البورصة ومجموعة (رد موني) ان بورصة الكويت قدمت مساهمات ملحوظة في دفع النمو والتنمية في القطاع المالي المحلي ونفذت بنجاح خطط تطوير متعددة المراحل للسوق على مدار السنوات الماضية.
وأضافت أن هذه الجهود أسفرت عن خصخصة الشركة وادراجها في سوق المال وادراج الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة واسعة الانتشار واطلاق منتجات استثمارية واصلاحات تنظيمية بهدف انشاء نظام بيئي قوي لسوق المال الكويتي.
من جانبه قال المدير العام لمجموعة (رد موني) أندرو تيبوت في كلمة مماثلة ان بورصة الكويت تؤدي دورا حيويا في النهوض بالقطاع المالي في الكويت «ولدينا شعور بأن تجربة البورصة على مدى السنوات القليلة الماضية ستشكل نموذجا مميزا يحتذى لدى جميع المعنيين والمهتمين بهذا القطاع».
وتأتي مشاركة شركة بورصة الكويت في المؤتمرات والمنتديات الدولية في اطار سعيها لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الأسواق المالية وسعيا منها لاكتساب الخبرة والمعرفة والترويج لسوق المال الكويتي لدى المؤسسات الاستثمارية الدولية.


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