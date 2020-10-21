«كورونا» ضرب سوق السينما بتراجع 65 %

مال وأعمال

توقع مكتب الاستشارات PwC أن ينخفض حجم سوق السينما العالمي بنسبة 65 في المائة العام الحالي، ليصل الى 15.5 مليار دولار مقابل حوالي 45 مليار العام الماضي.

وتأثر قطاع السينما عالميا بسبب وباء كورونا، ففي الصين ذكر التلفزيون الحكومي CGTN أن 13 الف شركة سينمائية أفلست، لكن القطاع انتعش بشكل افضل في الصين مقارنة بالولايات المتحدة بعد ان افتتحت 75 في المائة من قاعات العرض البالغ عددها 80 الف قاعة منذ عدة شهور، اذ من المنتظر وفق تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن تتجاوز مداخيل السينما الصينية مداخيل هوليود في 2020. من شاهد فيلم The Eight Hundred الصيني الذي صدر في 2020 حول معركة شنغهاي؟ بالطبع لا أحد، ما عدا مليار و400 مليون صيني تابعوا تفاصيل هذه الأحداث التي أخرجها غوان هو، لأن هذا الانتاج الضخم عُرض حصريا في الصين.

ويتعلق الامر بأكبر نجاح في شباك التذاكر العالمي هذا العالم، اذ بلغت مداخيل هذا الفيلم الحربي والقومي الذي انتجه الشقيقان هوايي 460 مليون دولار في الفترة بين 21 اغسطس و11 اكتوبر بينما كلف الانتاج 80 مليون دولار. وتجاوزت مداخيل هذا الانتاج الصيني، مداخيل فيلم Bad Boys، الذي حقق ايرادات بقيمة 426 مليون يورو كما تفوق أيضا على الفيلم الأميركي Tenet الذي بلغت مداخيله 323 مليون دولار. فهل نحن امام استثناء؟ بالطبع لا، لأن الفيلم الصيني الطويل «شعبي، وطني» حقق ايرادات بقيمية 325 مليون دولار بعد اسبوعين فقط من عرضه في قاعات السينما بينما تطلب فيلم Tenet ستة أسابيع من العرض لجمع المبلغ ذاته.

