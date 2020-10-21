اتهام «فيزا» و«ماستركارد».. بفرض رسوم زائدة

مال وأعمال

اتُهمت فيزا وماستركارد بالاستفادة من الأموال خلال أزمة فيروس كورونا بفرض رسوم زائدة، اذ تقول مجموعات التجزئة البريطانية ان الرسوم التي تفرضها شركات الدفع قد تضاعفت تقريبًا في العامين الماضيين وفق بي بي سي بيزنس. وتحذر المجموعة من أن تجار التجزئة سيضطرون الى تحميل التكاليف الاضافية للمستهلكين، مع ارتفاع فواتير بطاقات الائتمان بمقدار 40 جنيهًا استرلينيًا أخرى في السنة. وقال أندرو كريجان من رئيس السياسة المالية في اتحاد التجزئة البريطاني: «من الضروري أن تتخذ الحكومة اجراءات لمعالجة تكاليف البطاقة المفرطة، اذا رفعت شركة هاتف أو شركة طاقة رسومها بهذا المبلغ، فستحدث ضجة». وأضاف: «انها اساءة استغلال لمركز مهيمن في السوق من قبل هذه الشركات. انهما اثنتان من أكثر المؤسسات ربحية في العالم». تريد هيئة الصناعة من هيئة المنافسة والأسواق (CMA) التحقيق في مخططات البطاقات. في غضون أجاب متحدث باسم فيزا: «تٌمكّن فيزا ملايين التجار في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الوصول الى مزايا المدفوعات الرقمية، مما يمنحهم القدرة على الوصول الى مليارات العملاء المحتملين في مجتمعاتهم المحلية وفي جميع أنحاء العالم.