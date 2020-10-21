ثروة أغنياء الصين ارتفعت 1.5 تريليون دولار

مال وأعمال

جمع أكبر أغنياء الصين ثروة قياسية بلغت 1.5 تريليون دولار في 2020، أي ما يفوق المبالغ التي جمعوها في السنوات الخمس الماضية مجتمعة، مع ازدهار التجارة والألعاب الالكترونية خلال فترات الاغلاق المرتبطة بفيروسكورونا الجديد، حسبما أظهرت قائمة سنوية بالأثرياء. وانضم 257 شخصاً اضافياً الى نادي أصحاب المليارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول أغسطس، في أعقاب عامين من تراجع عددهم، بحسب تقرير مؤسسة هورون. وبات في الصين ما مجموعه 878 مليارديراً. وفي مطلع العام كان 626 شخصاً ضمن تلك الفئة في الولايات المتحدة، بحسب قائمة هورون لشهر شباط على مستوى العالم. وأشار التقرير الى قرابة 2000 شخص يمتلك كل منهم ثروة صافية تتجاوز ملياري يوان (300 مليون دولار) في أغسطس، أي 4 تريليونات دولار في المجموع.