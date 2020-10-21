فوز بايدن.. هل ينهي التوتر التجاري بين واشنطن وبكين؟

مال وأعمال

ما الذي سيتغير في علاقات بكين وواشنطن، وما الذي سيحدث للحرب التجارية المدمرة التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب في حال فوز مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن بانتخابات رئاسة الولايات المتحدة التي ستجرى في الثالث من نوفمبر.

حتى الآن، أدخلت أسواق المال العالمية في حساباتها احتمال فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالدورة الرئاسية المقبلة في أميركا، ولكن استفتاءات الرأي ربما لا تكون صادقة مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي رجحت فوز هيلاري كلينتون وانتهت بفوز ترامب في العام 2016.

لكن على أي حال، ما يهم المستثمرين هو كيفية ادارة الرئيس الأميركي القادم العلاقات مع الصين وترتيبات النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا، لأن ذلك سيحدد مسار استثماراتهم في المستقبل.

ورغم أن المرشح جو بايدن لم يعلن حتى الأسبوع الماضي سياسة تفصيلية حول علاقاته مع الصين، ولكنه انتقد الزعيم الصيني شي جين بينغ في أكثر من مناسبة وهاجم سجله القمعي وتعامله مع هونغ كونغ التي لا تزال من الناحية الدستورية تتمتع بحكم ذاتي.

على الصعيد الاستراتيجي، يرى العديد من خبراء الاستراتيجيات الدولية والاستثمار أن قطار العلاقات بين واشنطن وبكين قد غادر محطة الود والصفاء الى غير رجعة، ولكن ربما تكون هنالك عقلانية في العداء تحكم العلاقات بين العملاقين في حال حدوث تغيير في الادارة الأميركية خلال السنوات المقبلة، اذ ان بكين لم تعد تخفي رغبتها في بناء «نظام عالمي» جديد يقوض نفوذ واشنطن، كما أن أميركا لا تخفي رغبتها في كبح جماح النفوذ الصيني العالمي.

في هذا الشأن، ترى وحدة دراسات «ايكونومست انتيلجينس يونت» البريطانية أن «ادارة بايدن ستخفض الرسوم على البضائع الصينية التي تصعب الاستعاضة عنها بمنتجات أميركية محلية في أميركا».

