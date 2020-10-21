الإمارات وإسرائيل تتبادلان «إلغاء التأشيرات»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، امس عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لأول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل مشيرا إلى آفاق التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة سلام، في سبتمبر الماضي.

وأوضح نتانياهو، في كلمة ألقاها مع وصول الوفد الإماراتي أن اتفاقيات سيجري توقيعها مع دولة الإمارات خلال الزيارة، مشيرا إلى أنها ستصنع الأفضل للشعوب. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات «سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل». وأضاف أن الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة «كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا». وأشار إلى أن التعاون سيشمل مجال الطيران والإعفاء من التأشيرات، لافتا إلى أنه «سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين».

ووصل امس أول وفد حكومي من الإمارات، إلى إسرائيل لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. ورافق الوفد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي الإثنين. وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر أنّ الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.

وقال منوتشين قال في خطاب في أبوظبي إن اتفاق الامارات والبحرين واسرائيل يساهم في «تغيير البيئة الأمنية في المنطقة بالإضافة إلى دفع الازدهار الاقتصادي لكل الدول المعنية قدما». وكان منوتشين التقى في وقت سابق مع مسؤولين إماراتيين وبحث «فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين»، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

واضافت الوكالة «كما تم التطرق إلى أهمية الاتفاق في فتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة».

