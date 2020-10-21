السيسي: لا يمكن لأي قوة خارجية الاعتداء على مصر

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري ?عبدالفتاح السيسي?، إنه لا يمكن لأي قوة خارجية الاعتداء على مصر. واشار السيسي في تصريحات له خلال حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية والكلية الحربية، الى انه «لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي على مصر، لأننا لا نعتدي على أحد». واضاف: «كما أن قوة ?الجيش المصري? عظيمة ولن يستطيع أحد الاعتداء على مصر». ووجه الرئيس المصري رسالة إلى خريجي الكليات العسكرية، بقوله: «المهمة التي ينبغي أن تضيفوها لكم، هي بناء وعي حقيقي». وأردف: «المهم أن يتم نقل هذا الوعي لأخيك المجند الذي بجوارك، لينقله بدوره إلى أسرته». واستدرك الرئيس المصري، قائلا: «لا يوجد أي تحدٍ يمكن أن يواجهنا في مصر إلا وينبغي أن نواجهه بوعي حقيقي. البعض يقولي لماذا الإلحاح في الإشارة لهذا الخطر؟، لأنه لا يقل خطراً عن أي معتدٍ على الدولة».? ونبه الرئيس السيسي إلى فكرة محاولة إسقاط الدول من خلال حشد الرأي العام بالسلب بالتشكيك والكذب والافتراء، قائلاً: «ده كلام أنا بقولوا دلوقتي لمهام تضاف للجيش والشرطة مع أبناء مصر المجندين سواء في الجيش أو الشرطة.. من فضلكم لابد من التوعية.. ولازم نبقى فاهمين كويس التوعية.. وقلنا الكلام ده من 7 سنين إن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعني ايه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التي تقابلها». وأضاف: «موضوع الوعي موضوع مهم وخطير، وهى مهمة تضاف لما تبذلوه وهو بناء وعي حقيقي لأخيك المجند اللي جاي يقعد معاك سنة أو أكتر عشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدٍ يقابل بلدنا والبلاد المستهدفة بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعي حقيقي، وبكرر الكلام ده كتير وليه الإلحاح في الإشارة للخطر ده، لأنه لا يقل خطراً عن أي معتدٍ يمكن أن ينال من الدولة أو يعتدي عليها لأن الهدف والقضية كلها إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلدهم، وكل القضايا والمشاكل في الدول لا تنتهي لأنها سنن الدنيا مفيش مطلقاً دولة كاملة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب من خلال التشكيك».

