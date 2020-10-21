20 % من المصريين سيحصلون على لقاح «كورونا»

عربيات ودوليات

أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، عن أن 20 % من المصريين سيحصلون على اللقاح ضد فيروس كورونا. وقال تاج الدين خلال مؤتمر الجمعية العامة لأمراض الصدر والتدرن، إن «20 % من المصريين تم تأمين حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد». وأفاد بأن الأولوية في توزيع هذا اللقاح ستكون للطواقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الصدر، والقلب، ونقص المناعة، إلى جانب الحوامل، مشيرا، إلى أنه تم استيراد 5 أضعاف النسبة التي تستوردها مصر سنويا من لقاح الانفلونزا الموسمية، وذلك تزامنا مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.