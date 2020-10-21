loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

20 % من المصريين سيحصلون على لقاح «كورونا»


أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، عن أن 20 % من المصريين سيحصلون على اللقاح ضد فيروس كورونا. وقال تاج الدين خلال مؤتمر الجمعية العامة لأمراض الصدر والتدرن، إن «20 % من المصريين تم تأمين حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد». وأفاد بأن الأولوية في توزيع هذا اللقاح ستكون للطواقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الصدر، والقلب، ونقص المناعة، إلى جانب الحوامل، مشيرا، إلى أنه تم استيراد 5 أضعاف النسبة التي تستوردها مصر سنويا من لقاح الانفلونزا الموسمية، وذلك تزامنا مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة