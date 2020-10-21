تراشق «غير مسبوق» بين وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف المصرية

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القاهرة- الوكالات: أثارت تغريدة لوزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، انتقادات واسعة بين عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية وصلت إلى التراشق اللفظي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هيكل قد قال، في تدوينة عبر صفحته الرسمية وصفحة وزارة الاعلام على فيسبوك، إن الأعمار من 35 عاما، والذين يمثلون 60 أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفاز وبالتالي يجب التفكير في نمط تفكير هذه الشريحة. وأطلق عدد من رؤساء التحرير انتقادات لاذعة للوزير متهمين إياه بمحاولة «هدم» الإعلام المصري عن طريق تنفير المعلنين وبالتالي تفقد المؤسسات الاعلامية موردا من أهم موارد الدخل لها. واللافت أن الهجوم على الوزير صدر من صحافيين ورؤساء تحرير يتصدرون المشهد الاعلامي، وصفحات تابعة لجهات توصف بـ «السيادية» واتهم بعضهم هيكل بأنه يروج لكلام القنوات التابعة لجماعة لإخوان المسلمين التي تبث من الخارج. وَزادت حدة الانتقادات لتصل إلى البرامج التلفزيونية وحتى على التلفزيون الرسمي للدولة.

واتهم أحد رؤساء التحرير هيكل بالفشل في إدارة ملف الإعلام وأنه لم يتعلم السياسة ولا الإعلام وطالب بإقالته. كما دعا نقيب الإعلاميين المصريين مجلس إدارة النقابة إلى اجتماع عاجل لبحث الرد على وزير الدولة للإعلام وذكر في بيان رسمي أن الوزير يصدر إحصاءات «غير دقيقة»، وأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهي الجهة الرسمية لإصدار البيانات في مصر، قال إن 54 في المئة من المصريين يشاهدون التلفاز بينما تعتمد 7 في المئة من الأسر على الإنترنت، على حد وصفه. وردا على ذلك، قال الوزير في تدوينة إن الذين يهاجمونه يفعلون ذلك عن تدبير مسبق وقال إن تلك الهجمات «معروف من يحركها» ووعد بالرد على من «أعطى لهم الأمر بالكتابة فلم يترددوا طمعا في الرضا والعفو والسماح» دون الإشارة إلى اسم أو صفة. وتابع هيكل أنه لن يصمت وسيظهر الحقيقة، واتهم رؤساء التحرير بإهدار الكثير دون خبرة أو هدف واضح.

