الكاظمي في برلين بحثاً عن دعم مالي لـ«انتخابات نزيهة»

عربيات ودوليات

برلين- الوكلات: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس أن العراق يتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا. وأضاف الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أنه «جاء الى برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية». وأشار الكاظمي إلى أنه «شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي»، لافتا إلى أنه «يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية». وأوضح أنه «يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا وللاستفادة من الدعم المالي في تنظيم انتخابات حرة نزيهة»، مؤكدا أن «العالم يمر بأوقات صعبة بسبب (كورونا)». يذكر أن الكاظمي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل جولته الأوروبية، ومن المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين في بريطانيا أيضا، ويرافقه وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة. من جهتها، اكدت المستشارة الالمانية ان بلادها ستقدم الدعم لخطط العراق الاقتصادية الطموحة وجهودها لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد، منوهة الى ان الحرب على تنظيم «داعش» لم تنته بعد ولذلك فان المانيا عازمة على الاستمرار في دعمها الامني للعراق في هذا المجال. وشددت ميركل على وقوف بلادها بشكل ثابت الى جانب العراق ودعمه في مجالات الامن والنمو وتطوير الاقتصاد لاسيما في ظروف جائحة «كورونا» الصعبة حيث تقدم المانيا معدات الحماية ومستشفيات ميدانية وتدريب الملاكات العراقية على احتواء الوباء ومواجهته. واشارت الى ان المنطقة التي يوجد فيها العراق تشهد توترات سياسية وامنية واقتصادية كبيرة لكن الحكومة العراقية نجحت في تحقيق توازن في علاقاتها مع الدول المجاورة للبلاد. وقالت ان المانيا ستواصل دعمها للعراق في مواجهة داعش، موضحة ان البرلمان الالماني سيناقش اواخر الشهر الحالي التمديد للقوات الالمانية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي.

