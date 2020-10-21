الانتخابات الأميركية.. مناظرة ختامية «خرساء» غداً

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ناشفيل - الوكالات: أعلنت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة ان المناظرة الأخيرة التي ستجرى غدا الخميس بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن ستشهد اغلاق مكبر الصوت للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت دون ان يقاطعه الآخر.

وذكرت لجنة المناظرات الرئاسية التي ترعى المناظرة التلفزيونية في ناشفيل، ان التغييرات ضرورية بعد المناظرة الأولى التي جرت بين المرشحين في 29 سبتمبر. وقالت هذه اللجنة في بيان «ندرك بعد مناقشات مع الحملتين ان ايا منهما قد لا تكون راضية تماما عن الاجراءات المعلنة» وأضافت «نشعر بالارتياح لأن هذه الاجراءات تحقق التوازن الصحيح، وتصب في مصلحة الشعب الأميركي الذي تجرى من اجله هذه المناظرات».

وسيمنح منظمو المناظرة كل مرشح دقيقتين دون انقطاع بداية كل جزء من المناظرة يمتد الى 15 دقيقة لكل منهما. وقالت اللجنة «المرشح الوحيد الذي سيُفتح مكبر صوته خلال فترات الدقيقتين هو الذي تُعطى له الكلمة وفقا للقواعد».

وتعليقا على بيان اللجنة، قال ترامب انه سيشارك في المناظرة مع منافسه (بايدن) نائب الرئيس السابق رغم الشروط التي يعتبرها غير عادلة. وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة «سأشارك، اعتقد ان الأمر غير عادل للغاية فحسب». واختتم بالقول «سأشارك، لكن ليس من العدل ان يغيروا الموضوعات، وليس من العدل كذلك ان يكون لدينا مرة اخرى مذيع متحيز تماما».

وقام الرئيس الأميركي امس بزيارة بنسلفانيا في اطار تكثيف حملته الانتخابية بالولايات المتأرجحة املا في تضييق الفارق بينه وبين بايدن. وكانت عمليات التصويت المبكر في الانتخابات قد بدأت بولاية فلوريدا احدى اكثر الولايات تأثيرا في نتائج السباق الى البيت الأبيض ويتوقع ان يكون الفارق في الأصوات فيها ضئيلا بين المرشحين. وتنتظر الولايات المتحدة بشغف الخميس المقبل المناظرة الأخيرة بين المرشحين والتي ستخضع لقواعد صارمة لمنع التشويش الذي حدث في المناظرة السابقة.

وقبل 15 يوماً من الانتخابات الرئاسية، ادلى 30 مليون اميريكي بأصواتهم في كافة انحاء البلاد، شخصياً او عبر البريد، وهو ما يساوي نحو خمس المشاركة الشاملة المتوقعة، وفق منظمة «الكشن بروجكت» المستقلة. ودعا الديمقراطيون الى التصويت بكثافة مبكراً، كاجراء احترازي وسط تفشي وباء كوفيد-19. في مواجهة ذلك، يندد ترامب بنهج من شأنه ان يؤدي الى «تزوير» الانتخابات بدون ان يدعم اقواله بأدلة وتعهد بأن ناخبيه سيتوجهون الى التصويت بأعداد كبيرة يوم 3 نوفمبر، لتكذيب الاستطلاعات التي تُنبىء بخسارته.

