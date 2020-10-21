إسرائيل تصوت مبكراً بـ«مرتفعات ترامب» في الجولان المحتل

عربيات ودوليات

الجولان - الوكالات: على سهل ترابي في مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل، وأمام سياج من الأسلاك نال منها الصدأ، توجد لافتة تحمل العلمين الاسرائيلي والأميركي كتب عليها باللون الذهبي «مرتفعات ترامب».

وقد افتتحت المستوطنة الاسرائيلية التي تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كنوع من الامتنان له بعد اعترافه بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل واعتبرها البعض تصويتا اسرائيل مبكرا لصالح ترامب. ويقول رئيس مجلس الجولان الاقليمي حاييم روكاش «منذ اعلان ترامب واتخاذ قرار البناء في الموقع، نشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين». ويضيف «هناك بالفعل تغيير كبير».

وتم تأسيس المستوطنة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي في العام 1991، بالتزامن مع وصول مئات آلاف اليهود المهاجرين الروس الذي وصلوا الى البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ولم تسكن المنطقة الا مجموعات صغيرة، لكن اعادة تسمية الموقع باسم ترامب يبدو وكأنه شكّل فرصة لانعاشه ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان التحول في سياسة الولايات المتحدة افسح المجال امام المستثمرين لتمويل مشاريع في مناطق «ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية الى اجل غير مسمى».

