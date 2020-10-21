ترامب يهاجم كبير علمائه: فوتشي غبي كان سيقتل 800 ألف أميركي بنصائحه!

عربيات ودوليات

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة بحدة الطبيب انطوني فوتشي والعضو في خلية الأزمة المتعلقة بوباء «كوفيد-19» في البيت الأبيض. وقال ترامب خلال اتصال هاتفي مع اعضاء فريق حملته الانتخابية بحضور وسائل اعلام «لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19». وأضاف ترامب بحسب شبكة بوليتيكو الأميركية «الناس يقولون: اتركونا وشأننا. لقد تعبوا. تعبوا من الاصغاء لفوتشي وكل هؤلاء الأغبياء» وأدى الوباء الى وفاة اكثر من 219 الف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترامب ساخراً «انه في هذا المنصب منذ 500 عام»، في اشارة الى فوتشي البالغ 79 عاماً والمعروف عالمياً والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وتابع ترامب «لو اصغينا اليه، لكان توفي نحو 700 الف او 800 الف شخص»، معتبراً في الوقت نفسه ان اقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وأعرب فوتشي قبل اسبوع عن استيائه من استخدام تصريحات له في فيديو اعده فريق حملة ترامب حول فيروس «كورونا» المستجد. وقال «بعد نحو خمسة عقود من العمل في الخدمة العامة، لم اعلن ابداً دعماً علنياً لأي مرشح»، مستنكراً اخراج تصريحاته عن سياقها.

وحاول فوتشي اكثر من مرة توضيح او تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات او علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وعلت النبرة احياناً بين الرجلين، كما في ابريل حين اعاد ترامب تغريد منشورا ورد فيه وسم «#اطردوا فوتشي» قبل ان يؤكد ان «طوني» فوتشي يقوم بعمل رائع.

وأضاف ترامب هنالك دائما قنبلة يطلقها فوتشي في كل اطلالة له على الرأي العام، لكنه اكد انها ستكون قنبلة كبرى اذا تم طرده، بحسب ما نقل مسؤول في الحملة الانتخابية عن ترامب.

والى جانب عضويته في فريق البيت الأبيض لمواجهة «كورونا» يترأس فوتشي الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة، المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. ويعد هجوم ترامب هذا على فوتشي لافتا للنظر بشكل خاص، اذ ان الرئيس نفسه يعترف بثقة واحترام الشعب لكبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد بل ان حملته الانتخابية تستخدم مقاطع فيديو لفوتشي في اعلانات مدفوعة الأجر.

