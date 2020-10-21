فرنسا: إغلاق مسجد ندَّد بتصرفات المعلم الذبيح

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باريس - الوكالات: أعلنت السلطات الفرنسية انها ستغلق بحلول مساء اليوم مسجد بانتان قرب باريس وذلك لنشر مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك يندد بعرض الأستاذ الذي قتل مساء الجمعة صمويل باتي رسوماً كاريكاتورية تمثل النبي محمد(صلى الله عليه وسلم).

وأكد مصدر قريب من الملف ان «مهلة تنفيذ الاغلاق هي 48 ساعة ولذا سيكون المسجد مغلقاً اعتباراً من مساء الأربعاء» في معلومة اكدها ايضاً محيط وزير الداخلية.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقناة «تي اف 1» انه طلب من «محافظ سان سان ديني (الاقليم الذي تتبع له بانتان) اغلاق مسجد بانتان» الواقع في الضاحية الشمالية لباريس. وسيغلق المسجد لستة اشهر وجرى الابلاغ بقرار الاقفال كما اكد المصدر القريب من الملف.

وأشار مصدر آخر مقرب من الملف الى ان قرار الاغلاق جاء على خلفية مسألتين اولهما شخصية امام المسجد الذي يقصده نحو 1500 مسلم، ونشر الفيديو على صفحة المسجد الخاصة على فيسبوك.

والفيديو الذي نشر في 9 اكتوبر، يظهر والد احد تلاميذ مدرسة بوا اولن في كونفلات سانت اونورين في شمال غرب باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس حول حرية التعبير اعطاه باتي في 5 اكتوبر. وبعد نحو عشرة ايام، قطع روسي شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً في كونفلان سانت اونورين رأس الأستاذ.

وقال امام مسجد بانتان محمد هنيش «أنا لا اوافق على الجزء الأول (من الفيديو) الذي يتحدث فيه عن الرسوم الكاريكاتورية لكن في الجزء الثاني، حين يشار الى المسلمين في الصف... اخاف» الكثير من المسلمين من «موجة تمييز جديدة بحقهم».

الى ذلك اعتقلت السلطات في تولوز جنوب غربي فرنسا 3 نساء اثناء الصاقهن رسوما مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية التي وصفت النساء بأنهن «ناشطات نسويات» فقد حملت كل منهن دلوا مليئا بالغراء وفرشاة ومئات الأوراق التي طبعت عليها تلك الرسوم الكاريكاتيرية، وأخذن يلصقنها في شوارع المدينة بهدف «اغراق مركز مدينة تولوز» بألف رسم كاريكاتيري تأكيدا على «حقهن في التجديف» حسب تعبيرهن.

وسرعان ما استرعت فعلتهن انتباه المارة الذين قام بعضهم باستيقاف النساء والسؤال عن سبب الصاقهن تلك الرسوم، في حين هاجمهن آخرون، غير انهن واصلن الصاق الرسوم بسرعة.

وألقت الشرطة القبض عليهن واقتادتهن الى المخفر بتهمة «تعليق ملصقات بصورة غير قانونية» ولا سيما في مواقع اثرية.

