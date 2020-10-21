ماكرون يغرّد بالعربية: سنهزم الشر من جذوره

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: غرد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باللغة العربية معلقاً على زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وكتب قائلا «سنهزم الشر من جذوره».

ونشر ماكرون صورة لقائه بالكاظمي وكتب «تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف الى جانب العراق في محاربة الارهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره. وأتوجه بالشكر الى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد». وفي بيان لاحق صدر امس عن الرئاسة الفرنسية اكد ان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي شددا على اهمية مكافحة الارهاب عقب اجتماع في باريس. كما ذكر البيان ايضا ان الزعيمين رحبا بخطط مجموعة «ألستوم» الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد.

