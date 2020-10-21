إصابة مدير الأمن العام اللبناني تؤخر وساطته بين واشنطن ودمشق

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلنت المديرية العامة للأمن في لبنان ثبوت اصابة مدير الأمن العام بمرض «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، ما اضطره لتأجيل عودته من رحلة الى واشنطن والغاء اجتماعات كان مقررا عقدها في العاصمة الفرنسية باريس. وذكرت المديرية في تغريدة على تويتر ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حالة صحية جيدة. والتقى ابراهيم بمستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة قضية المواطنين الأميركيين المحتجزين في سورية، حسبما افادت صحيفة «وول ستريت جورنال». وأكد مسؤول في ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان مسؤولا بالبيت الأبيض سافر الى دمشق في وقت سابق هذا العام لحضور اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا لاطلاق سراح مواطنَيْن اميركيين يعتقد انهما محتجزان هناك.