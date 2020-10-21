تركيا تخلي أكبر نقاط المراقبة في سورية

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النيرب - سورية - الوكالات: بدأت القوات التركية امس الانسحاب من اكبر نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سورية بعد اكثر من عام على تطويقها من قوات النظام خلال هجوم في المنطقة، وفق ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الانسان. وبموجب اتفاق ابرمته مع روسيا في سبتمبر 2018 في سوتشي، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في محافظة ادلب ومحيطها طوقت قوات النظام السوري عدداً منها خلال هجومين شنتهما ضد الفصائل الجهادية والمقاتلة في المنطقة. وتقع اكبر تلك النقاط في بلدة مورك في ريف حماة الشمالي المحاذي لجنوب ادلب، وقد طوقتها قوات بالكامل في اغسطس 2019. وقال قيادي في فصيل سوري مدعوم من تركيا مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان «القوات التركية بدأت بعد منتصف الليل اخلاء نقطة مورك، وقد خرج صباحاً رتل ضخم» في طريقه الى منطقة جبل الزاوية في جنوب ادلب حيث تتمركز ايضاً قوات تركية. وفرضت اجراءات امنية مشددة للقوات التركية في جنوب ادلب حيث يفترض ان يمر الرتل التركي. وأكد المرصد السوري بدء القوات التركية بعد منتصف الليل الخروج من مورك، مشيراً الى انها تستعد ايضاً لاخلاء نقاط اخرى، على ان تتمركز في مواقع جديدة.ولم يصدر اي تعليق من انقرة حول الانسحاب او وجهة قواتها، خصوصاً انها اكدت مراراً عدم رغبتها الانسحاب من اي من نقاط المراقبة التابعة لها.ولم تتضح ايضاً اسباب تلك الخطوة بعدما بقيت القوات التركية مطوقة في مورك لأكثر من عام واضبت خلاله انقرة على ارسال الدعم اللوجستي لها. واثر هجوم واسع لقوات النظام بدعم روسي باتت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وفصائل معارضة اقل نفوذاً تسيطر على نحو نصف مساحة ادلب وأجزاء من ارياف حلب واللاذقية وحماة المجاورة.