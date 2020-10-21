بايرن يبدأ حملة الدفاع عن «الأبطال» أمام أتلتيكو

دوليه

يستهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا اليوم أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد الاسباني، في خريف مزدحم بالمباريات بسبب البرنامج المضغوط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ويلعب اليوم ايضاً في ابرز المواجهات ريال مدريد الاسباني مع شاختار الاوكراني، وليفربول الانكليزي مع أياكس الهولندي، ومانشستر سيتي الانكليزي مع بورتو البرتغالي، وانتر الايطالي مع مونشنغلادباخ الألماني.

وبدأ الضغط مبكراً على تشكيلة المدرب هانزي فليك التي أحرزت اللقب عن جدارة في نهائي لشبونة على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-0). وقال مهاجمه توماس مولر بعد القرعة «تتحوّل الضغوط اليك فوراً بعد احرازك اللقب». وحقق بايرن الموسم الماضي ثلاثية تاريخية جديدة، بعد اقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الموسم، فتألق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليختم موسمه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وكان البولندي العلامة الفارقة في تشكيلة بايرن التي فازت 11 مرة في 11 مباراة وسجل له رأس الحربة 15 هدفاً ليتصدر ترتيب الهدافين. ومنح اللقب القاري الفريق البافاري جوائز بقيمة 87 مليون يورو، بالاضافة الى 35 مليوناً نتيجة لتصنيفه القاري زائد حصته من النقل التلفزيوني.

في المقابل، يأمل أتلتيكو مدريد مواصلة احراج الأقوياء في دوري الأبطال، على غرار اقصائه ليفربول الانكليزي حامل اللقب الموسم الماضي من ثمن النهائي، بيد أن مشوار فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني توقف عند الدور التالي بسقوطه في الدقائق الأخيرة أمام لايبزيغ الألماني.

ويغيب عن «كولتشونيروس» مهاجمه الدولي دييغو كوستا المصاب في عضلة فخذه الأيسر دون أن يحدد النادي فترة غيابه. وفي المجموعة الثالثة لـ دوري أبطال أوروبا، يستهل قلب الدفاع سيرجيو راموس موسمه السادس عشر في دوري الأبطال مع ريال مدريد الاسباني، عندما يستضيف شاختار الأوكراني. وكالعادة يبدو الملكي مرشحا فوق العادة للتأهل الى الدور الثاني في مسابقة يحمل رقمها القياسي بتتويجه 13 مرة. ويخوض راموس (34 عاما)، المنضم الى الفريق الابيض في 2005، المباراة بروحية اللاعبين الجدد «يجب أن تنطلق من الصفر في كل سنة، أن تعيش كل فوز، كل تتويج كما لو كان شيئا جديدا». وبرغم انتزاعه لقب الليغا من غريمه برشلونة، خرج ريال باكرا الموسم الماضي من ثمن نهائي دوري الابطال أمام مانشستر سيتي بخسارته 1-2 ذهابا وايابا. ولم يكن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نشطا كثيرا في فترة الانتقالات، وخسر في الجولة الاخيرة من الدوري أمام قادش المتواضع بعد بداية واعدة.

وفي المجموعة عينها، يخوض انتر مواجهة مع بوروسيا مونشنغلادباخ باحثاً عن تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في ثلاث سنوات. وودع النيراتزوري الموسم الماضي بعد وقوعه في مجموعة قوية ضمت برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني، لكن رجال المدرب أنطونيو كونتي يبحثون عن دخول معادلة الاقوياء، برغم سقوطهم الموجع في الدوري المحلي أمام جارهم اللدود ميلان 1-2.

وفي صراع بين فريقين عريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يحل ليفربول حامل اللقب 6 مرات مع نجمه المصري محمد صلاح على أياكس المتوج أربع مرات، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مفاجأة الموسم الماضي أتالانتا الايطالي الذي بلغ ربع النهائي وكان على وشك التأهل الى دور الأربعة لولا معجزة سان جرمان الفرنسي في اللحظات الأخيرة. وبرغم التاريخ الزاخر لهما في البطولة القارية، الا أنها المباراة الثالثة فقط بينهما. في الدور الثاني من نسخة 1967، سجل الطائر يوهان كرويف ثلاثية ذهابا وايابا ليقود فريق العاصمة الى التأهل (5-1 و2-2). ويعوّل ليفربول الذي يفتقد لصخرة دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك لاصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، على صلاح الذي سجل أربع مرات في آخر سبع مباريات أوروبية. وحقق الريدز بداية طيبة في الدوري الانكليزي قبل سقوط مفجع أمام أستون فيلا 2-7 ثم تعادله مع ايفرتون 2-2، فيما فاز أياكس أربع مرات من أصل خمس مباريات في الدوري المحلي وسقط أمام غرونينغن. ويصطدم الفرنسي المخضرم ماتيو فالبوينا مع فريقه السابق مرسيليا، عندما يحاول قيادة أولمبياكوس اليوناني الى تحقيق الفوز في المجموعة الثالثة.

وقال اللاعب البالغ 36 عاما بعد القرعة «أنا ومرسيليا مرتبطان الى الأبد». وأمضى لاعب الوسط ثماني سنوات في ملعب فيلودروم قبل رحيله الى دينامو موسكو الروسي في 2015، ثم تنقله بين ليون وفنربخشة التركي حتى عام 2019.

وفي المجموعة عينها، يستقبل مانشستر سيتي الانكليزي خصما عنيدا هو بورتو البرتغالي المتوج مرتين في 1987 و2004، فيما ينتظر الفريق المملوك اماراتيا لقبه الاول مع مدربه الفذ الاسباني بيب غوارديولا.

