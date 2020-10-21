ولفرهامبتون هزم ليدز

دوليه

ارتقى ولفرهامبتون الى المركز السادس في الدوري الانكليزي الممتاز بفوزه أول من امس على مضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف حمل توقيع المكسيكي راوول خيمينيز في ختام المرحلة الخامسة.

ورفع ولفرهامبتون رصيده الى تسع نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الرابع وأرسنال الخامس، فيما تجمّد رصيد ليدز عند 7 نقاط في المركز العاشر. وكان فريق المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا العائد هذا الموسم الى دوري الأضواء، يمني النفس بتحقيق فوز كان سيرتقي به الى المركز الثالث على حساب ليفربول حامل اللقب بفارق الاهداف، الا أنه فشل في الاستفادة من أفضليته في الشوط الأول. وهي الخسارة الثانية لليدز هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل، فيما حقق فريق المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو فوزه الثالث مقابل هزيمتين. وبدا فريق «الذئاب» بشكل أفضل في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء عندما سدد خيمينيز الكرة بيمناه من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من كالفن فيليبس الذي حاول ابعادها برأسه لتستقر في شباك الحارس الفرنسي ايلان ميسلييه (70). وهو الهدف الثالث للدولي المكسيكي هذا الموسم في الدوري.

وفي مباراة ثانية، تعادل وست بروميتش مع ضيفه بيرنلي سلبا في أول لقاء ينتهي من دون أهداف هذا الموسم في الـ «برميرليغ».

