إشادة آسيوية باستضافة قطر لـ«الأبطال»

دوليه

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقدرة قطر على استضافة بطولة في حجم دوري أبطال آسيا في مثل هذه الظروف الصعبة المتمثلة في استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلال ندوة عبر الانترنت بشأن «استضافة الأحداث الرياضة في زمن كورونا»، قال أفازبيك برديكلوف نائب مدير قسم المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي أنه تم تطبيق معايير مشددة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمنتسبين خلال منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب ونجحت قطر بشكل كبير جدا في تطبيق هذه المعايير.

ورغم الضربة القوية التي تلقتها الروزنامة الرياضية العالمية هذا العام بسبب أزمة تفشي الاصابات بفيروس «كورونا» المستجد، كانت الأسابيع القليلة الماضية كفيلة بمنح ملاعب وستادات بطولة كأس العالم 2022 في قطر شهادة نجاح جديدة من خلال مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار ثلاثة أسابيع، وفاز بيرسيبوليس الايراني ببطاقة تمثيل غرب القارة في النهائي الأسيوي. ونالت الستادات التي شاركت في استضافة هذه المنافسات اشادة بالغة من المشاركين وكذلك من مسؤولي الاتحاد الآسيوي للعبة كما حظي المسؤولون عن التنظيم في قطر بعبارات الثناء والشكر لتوفير الامكانيات الكبيرة لاستضافة هذه المنافسات بمشاركة العديد من الفرق في فترة زمنية قصيرة تلاحقت فيها المباريات وسط ظروف صعبة بسبب أزمة «كورونا» والاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والمطبقة للحد من تفشي الاصابات بفيروس «كورونا» بشكل أكبر.

ولكن هذه الاشادة لم تكن المكسب الوحيد الذي ناله المنظمون في قطر أو فازت به الستادات المضيفة ومن بينها ثلاثة من ستادات مونديال 2022 في قطر حيث قدم الاتحاد الآسيوي للعبة برهانا واضحا على نجاح التجربة في قطر ومنح الدوحة حق استضافة نفس المنافسات في دوري أبطال آسيا على مستوى شرق القارة أيضا وذلك خلال الفترة المقبلة.

وتقام مباريات دوري الأبطال على مستوى منطقة شرق القارة في أربعة ستادات خلال الفترة من 18 نوفمبر الى 13 ديسمبر المقبلين وسط تدابير احترازية صارمة لضمان صحة وسلامة اللاعبين والاداريين وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة.

وقال منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري للعبة : «سعداء بقدرتنا على توفير أجواء آمنة للاتحاد الآسيوي لاتمام بطولة دوري أبطال آسيا، ونتطلع لاستقبال نخبة من أندية شرق آسيا في الشهرين المقبلين. وتأتي جهود قطر انطلاقا من ادراكها لأهمية كرة القدم للقارة الآسيوية، ونفخر بامتلاك بنية تحتية رياضية عالمية المستوى».

