زيدان: الجماهير لها ذاكرة ضعيفة

دوليه

يعتقد الفرنسي زيدان الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه يتعرض لانتقادات مبالغ بها مؤخرا مع النادي الملكي. وكانت نتائج ريال، تراجعت في بداية الموسم الحالي بالتعادل مع ريال سوسييداد، ثم الخسارة مؤخرا ضد قادش في الدوري. ووفقا لبرنامج «الشيرنغيتو» الاسباني، فان زيدان مندهش من تعرضه لانتقادات شرسة من قبل جمهور الفريق، ويرى أن هذا الأمر غير عادل. وأشار البرنامج الاسباني، الى اعتقاد زيدان بأنَّ الجماهير لديها ذاكرة ضعيفة للغاية، وأنه لم يتم تقدير ما حققه للريال كما يجب. وذكر «الشيرنغيتو» أنه على مستوى الادارة الملكية، فان مكان زيدان على مقاعد بدلاء ريال، لا يُمكن المساس به. من جهة أخرى أكد تقرير صحافي اسباني، أمس أن زيدان يرفض المخاطرة بقائد الفريق سيرجيو راموس قبل مباراة الكلاسيكو، السبت المقبل.