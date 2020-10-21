سانيه: أعشق ميسي ورونالدينيو

دوليه

كشف الألماني ليروي سانيه، جناح بايرن ميونخ، عن عشقه لأسطورتي برشلونة، الذين اعتبرهم مثلا أعلى له في ملاعب كرة القدم. وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد»، أجاب سانيه عند سؤاله عن لاعبه المفضل في صباه، فأجاب «كان لدي اثنان، هما ليونيل ميسي ورونالدينيو». وسبق للبرازيلي رونالدينيو، اللعب بقميص برشلونة بين عامي 2003 و2008، فيما لا يزال ميسي أسطورة حية داخل ملعب كامب نو، منذ أن وطأت أقدامه عشب معقل «البلوغرانا» لأول مرة قبل 16 عاما. ويعاني الدولي الألماني من اصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، كما أنه من المتوقع استمرار غيابه عند مواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم في أولى مباريات الفريق في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. يذكر أن سانيه انضم حديثا الى النادي البافاري، قادما من مانشستر سيتي في صفقة تجاوزت 50 مليون يورو.