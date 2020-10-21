ميسي غاضب من كومان

دوليه

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في خلاف جديد مع مدربه الهولندي رونالد كومان خلال الموسم الحالي. وسبق أن اختلف الطرفان في بداية التعاقد مع كومان، بسبب رغبة الأخير في سحب صلاحيات ميسي بغرف ملابس برشلونة، بالاضافة الى طريقة الاستغناء عن لويس سواريز. ووفقا لبرنامج «الشيرنغيتو» الاسباني، فان كومان كان يختار كلماته بعناية خلال اجراء الحوار مؤخرا مع صحيفة «أ د» الهولندية لعدم ازعاج ميسي، حيث انه يدرك جيدا أن هذا الأمر قد يضعه في مشاكل.وأشار البرنامج الاسباني الى أن ميسي والمحيطين به قد أغضبهم بالفعل ما قاله كومان خلال التصريحات الأخيرة. وكان كومان صرح مؤخرا: «في أيامي الأولى تحدثت كثيرا مع الناس حول وضع النادي، ثم اتضح أن هناك استياء كبير بين اللاعبين، لذلك كان من أولوياتي التحدث الى ميسي لسماع كيف رأى الأشياء». وأضاف: «في المنزل كان يخبرني ميسي بكل شيء، واستمعت اليه بعناية، ورغبته في العمل وكيف يريد تغيير الأمور وكان ذلك جيدا، لأننا في النهاية تحدثنا عن أفضل الطرق لدفع الفريق الى الأمام». وتابع: «كان النادي واضحا جدا بشأن رحيل ميسي، بأنه لا يمكنه المغادرة الا بالشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو وهو رقم مرتفع جدا لدرجة أنه لم يدفعه أي ناد في هذا الوقت، وبالنسبة لي كان السؤال هو كيف يمكنني اعادة ميسي كشخص وكلاعب؟» ويبدو أن ميسي غضب من حديث المدرب مجددا عن مسألة رحيله، والتي تسببت في أزمة مع الجماهير قبل بداية الموسم، بجانب نقل كومان مشاعر اللاعبين داخل غرفة الملابس الى وسائل الاعلام.