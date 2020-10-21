«أجر وعافية بومشعل»

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طمأن رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ د. طلال الفهد أهله وأصدقاءه ومحبيه على صحته، وظهر مساء الأول من أمس عبر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مبشراً الجميع بتعافيه وبقرب عودته الى الكويت، اذ لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين وانهالت عليه عبارات التهنئة والدعوات الصادقة بأن يمن الله عليه بموفور الصحة والعافية.

وقال الفهد في مقطع الفيديو: أهلي وأحبتي وعزوتي.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد أظهرت جميع الفحوصات التي خضعت لها أخيراً خلو الجسم من أي أورام أو خلايا سرطانية ولله الحمد والمنة، وبذلك أكون قد أنهيت مرحلة العلاج على أن أخضع لفحوصات بشكل دوري سنوياً، وسأعود الى الكويت خلال الأسابيع المقبلة باذن الله تعالى.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين.

وأضاف الفهد: اللهم اغفر لعبدك صباح وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم مثواه وطيب ثراه واجعل الجنة مستقره ومثواه.. اللهم وفق سيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد وارزقهما البطانة الصالحة.. اللهم آمين.

وختم قائلاً: على الخير والمحبة دائماً نلتقي.. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

وكان الشيخ طلال الفهد خضع لرحلة علاجية طويلة في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، تخللها اجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال المثانة بعد ظهور خلايا سرطانية فيها ما استوجب ازالتها والاستعانة بمثانة بديلة، وكان ذلك في الأول من ديسمبر من العام 2018، ثم تابع الفهد رحلته بالعلاج الكيماوي الى أن منّ الله عليه بالشفاء التام.

والنهار التي سرها خبر تعافي الشيخ طلال الفهد من هذا المرض تتقدم له بأصدق عبارات التهنئة، متمنية له دوام الصحة والعافية وأن يعود الى وطنه وأسرته سالما غانما.

