أخضر «باهت»

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خيّب العربي آمال جماهيره في ظهوره الأول بدوري التصنيف والذي شهد تعادله مع الجهراء 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثانية من المسابقة. ورغم أن الأخضر الذي ارتدى لاعبوه القميص الجديد ذا اللون الفاتح، سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بواسطة مهاجمه العاجي سيدريك هنري الا أن الجهراء نجح في التعادل بعد دقيقتين عبر عبيد رافع. وحصد العربي الذي غاب عن الجولة الأولى نقطة واحدة، فيما رفع الجهراء رصيده الى نقطتين مسجلاً التعادل الثاني بعد الأول أمام برقان في الجولة الماضية. وانتظر العرباوية عرضاً قوياً من الفريق الذي توج الشهر الماضي بكأس الأمير على حساب الكويت، وتوقعوا أن يكون ذلك التتويج البوابة من أجل العودة الى منصات التتويج، لكن الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق أول من أمس أثارت القلق رغم أنها المباراة الأولى وما زال الطريق طويلاً من أجل التحسن.

صحيح أن الفترة تحتاج الى تجميع أكبر قدر من النقاط وضمان البقاء مع العشرة من أجل الصعود الى الدرجة الممتازة، لكن أسئلة عدة تفرض نفسها تتعلق بالأسلوب والطريقة والتشكيلة التي لعب بها الأخضر في مباراة الجهراء. واستمر العربي باللعب على طريقته المعتادة بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وهو أسلوب يعتمده الفريق منذ بداية الموسم الماضي، ولم تظهر عليه بصمة المدرب اللبناني باسم مرمر باستثناء اشراك المهاري بندر السلامة في مركز الظهير الأيسر، وهو المكان الذي لعب فيه «اضطرارياً» أمام الكويت في نهائي كأس الأمير بعد طرد زميله علي عتيق. وأثار هذا الاختيار الجماهير العرباوية التي انتقدت المدرب خصوصاً أن وجود السلامة في المقدمة يخدم الفريق بشكل أكبر، كما انه لا يجيد الأدوار الدفاعية بالمرة، بل ان الهادي السنوسي كان يضطر للعودة من اجل مساعدته في أكثر من مناسبة. كما أثار ابقاء الغيني سيكو كيتا على مقاعد البدلاء والدفع بسيدريك هنري وحيداً في المقدمة استغراب المتابعين الذين ازدادوا حيرة من قيام المدرب باجراء تبديلين فقط من الخمسة المتاحين، وهو مقبل على مباراة يوم السبت المقبل أمام برقان، بالاضافة الى ضغط المباريات في الفترة المقبلة. النقطة التي حصل عليها الأخضر أول من أمس لم تكن كافية والباب ما زال مفتوحاً للمراجعة خصوصاً أن نظام المسابقة هذا الموسم يعطي مجالاً لذلك.

