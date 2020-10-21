الانتصار الثاني للفحيحيل والساحل

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واصل الفحيحيل والساحل عروضهما القوية وحققا الانتصار الثاني لكل منهما بفوز الأول على كاظمة 1-0، والثاني على الصليبخات 3-2 أول من أمس في الجولة الثانية من دوري التصنيف والتي شهدت أيضاً تعادلا مخيبا للعربي مع الجهراء 1-1.

على ملعب نادي الشباب، فاجأ الفحيحيل منافسه كاظمة وتغلب عليه بهدف دون رد سجله مدافعه السوري عبدالله الشامي في الدقيقة 30، علماً بأن كاظمة خاض المبارة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد لاعبه عبدالله الفهد لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبدأ كاظمة مهاجماً بحثاً عن هدف مبكر خصوصاً أن الفريق يتطلع الى انتصاره الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الأولى مع السالمية 1-1، واعتمد البرتقالي على شبيب الخالدي وعمر حبيتر وناصر الفرج والنيجيري أجايي غودنيس ومن خلفهم البرازيلي بابلو جانيت، لكن مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني استطاع أن يوقف الهجوم الكظماوي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. وكانت تسديدة جانيت التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 8، أبرز الكرات الخطرة لكاظمة فيما انتظر الفحيحيل حتى الدقيقة 29 ليشكل خطورة على مرمى البرتقالي عندما انفرد محمد نعيم بالحارس حسين كنكوني لكن الأخير نجح في التصدي لكرته (29). وتمكن الفحيحيل من تسجيل هدف السبق بواسطة ركلة ركنية نفذها سلمان بورمية وتطاول لها رأس عبدالله الشامي وحولها نحو الشباك (30). وازدات الأمور سوءاً بعد أن نال لاعب خط الوسط عبدالله الفهد البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب ليلعب كاظمة بقية المباراة بـ 10 لاعبين. وفي الشوط الثاني، دفع مدرب كاظمة الاسباني روبرتو بيانكي بالمهاجم بندر بورسلي في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية، وسنحت للفريق فرصتان ذهبيتان الأولى برأسية لناصر الفرج ذهبت فوق العارضة (74)، والثانية كرة ساقطة أمام المالي حامد ماريوس لم يحسن التعامل معها وسددها كذلك فوق المرمى (82). وبينما تجمد رصيد كاظمة عند نقطة واحدة، رفع الفحيحيل رصيده الى 6 نقاط متساوياً مع الساحل الذي حقق انتصاراً مهماً وصعباً على الصليبخات بنتيجة 3-2. وسجل أهداف الساحل الذي يقوده الوطني يوسف جالي كل من: البرازيلي تاليسون وعبد العزيز اياد ومحمد جمال. أما الصليبخات الذي تلقى هزيمته الثانية فسجل له محمد العلاطي ورفاييل.

