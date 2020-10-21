زوران: نجحنا في إيقاف العربي

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أشاد الصربي زوران ملينكوفيتش مدرب الجهراء بأداء فريقه الذي خطف تعادلاً ثميناً من العربي في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس. وأكد ملينكوفيتش أن الجهراء ظهر بصورة جيدة بخلاف تلك التي قدمها أمام برقان في الجولة الأولى، متمنياً أن يواصل الفريق عروضه القوية خصوصا المباراة المقبلة أمام التضامن السبت القادم. وأضاف: «نجح لاعبونا في الظهور بشكل جيد طوال المباراة من خلال الانتشار في الملعب واغلاق المساحات التي يجيد العربي استغلالها» لافتاً الى أن الفريق أظهر شخصيته بعد العودة وتسجيل هدف التعادل سريعاً رغم ضيق الوقت. وأشار الى أن الهدف هو بناء فريق يضم مزيجا من أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب الذين يمثلون المستقبل، متمنياً أن يكون لهم القدرة على المنافسة وتحقيق الألقاب.

