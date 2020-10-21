«يد الكويت» لاستعادة الانتصارات أمام برقان

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يسعى الكويت الى العودة لطريق الانتصارات عندما يواجه برقان في 04:30 عصر اليوم ضمن الجولة الأولى السادسة (الأولى من القسم الثاني) من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراتين قويتين تجمعان السالمية مع العربي في 06:15، والقادسية مع كاظمة في 08:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، يأتي بعده القادسية 9 نقاط، والسالمية 8 نقاط، والعربي 6 نقاط، وبرقان نقطتين، فيما يتذيل كاظمة الترتيب دون رصيد.

وكان السالمية أوقف سلسلة انتصارات الكويت في الجولة الماضية والتي امتدت طوال 7 مواسم منذ مايو 2013 دون أن يتلقى هزيمة واحدة الأمر الذي اشعل الصراع على اللقب ومنح الفرق المنافسة الأمل في انزال الأبيض من عرشه الذي تسيده في المواسم السبعة الأخيرة.

ويقود الكويت اليوم أمام برقان مدربه الجديد الوطني هيثم الرشيدي الذي حل بدلاً من المصري مجدي أبوالمجد المستقيل بعد الهزيمة من السالمية. ولن يجد الأبيض صعوبة في تحقيق نقطتي اللقاء نظراً للفارق الفني الكبير الذي يفصله عن غريمه برقان الذي يخوض اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز الأول في البطولة على كاظمة في الجولة الماضية. وفي المباراة الثانية، تحتدم المنافسة بين السالمية والعربي نظراً لأن لقاء اليوم يعتبر مفترق طرق للفريقين حيث سيواصل الفائز المنافسة الجدية على اللقب فيما سيبتعد المهزوم عن المنافسة بصورة كبيرة.

ويدخل السماوي اللقاء وهو منتشياً من انتصاره على الكويت الذي منح لاعبيه ومدربه المميز أحمد فولاذ دفعة معنوية هائلة ستسهم في تقديم مستويات أفضل في لقاء اليوم. ويدرك الجهاز الفني للفريق ضرورة نسيان مباراة الكويت والتركيز على لقاء اليوم أمام الأخضر القوي. بدوره يريد العربي العودة الى الانتصارات بعد سقوطه في المباراة الماضية أمام القادسية بصعوبة. وفي اللقاء الأخير يريد القادسية مواصلة تقديم عروضه القوية والاستمرار في مطاردة الكويت على صدارة الترتيب، بالفوز على كاظمة الذي لم يذق طعم الانتصار في القسم الأول بعد تكبده 5 هزائم متتالية. من جانب آخر فاز القرين على الفحيحيل 31-25 ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الاولى التي شهدت ايضاً فوز الشباب على الساحل 30-26، وخيطان على النصر 30-25، واليرموك على الجهراء 40-31، والصليبخات على التضامن 33-19.

وبهذه النتائج تصدرت فرق القرين وخيطان والشباب الترتيب برصيد 8 نقاط، ويأتي بعدها النصر والفحيحيل واليرموك 6 نقاط، والصليبخات 5 نقاط، والساحل نقطتين والجهراء نقطة، وأخيراً التضامن دون رصيد من النقاط.

