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رمضان مدرباً مؤقتاً لـ«سلة الجهراء»

زيد خلف
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الأربعاء 21 أكتوبر 2020

اتفق نادي الجهراء مع مدرب منتخب الشباب لكرة السلة البحريني سلمان رمضان على تولي تدريب الفريق لفترة مؤقتة حتى وصول مدرب الفريق اللبناني أحمد الفران.
وكان «سلة الجهراء» تعاقد في البداية مع المدرب المصري أمير ابراهيم الا أنه لم يكمل اجراءات التعاقد بسبب صعوبة وصول المدرب الى البلاد نظراً لاجراءات الاغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتعاقد مع المدرب اللبناني المميز الفران الذي يحتاج أيضا الى بعض الوقت من أجل اتمام اجراءات استقدامه. ونظراً الى حاجته الى مدرب متميز يجهز الفريق للموسم الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل تعاقد النادي مع مدرب منتخب الشباب سلمان رمضان لتولي المهمة خلال الفترة الحالية لحين وصول مدرب الفريق اللبناني. ويتميز المدرب البحريني بقدرته على اعداد اللاعبين بدنياً بصورة مميزة وهو ما يريده الجهراء في الوقت الحالي من أجل تجهيز الفريق بصورة مناسبة قبل بداية الموسم. ويسعى «سلة الجهراء» الى المنافسة بقوة على الالقاب وهو تعاقد مع نجمي القادسية عبدالعزيز الحميدي وأحمد درويش ونجم كاظمة محمد أشكناني فضلاً عن تجديد عقد لاعب النصر السابق يوسف عقاب.


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