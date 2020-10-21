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العدواني سعيد بالانتصار الثاني


أعرب مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني عن سعادته بحقيق الفوز الثاني على التوالي دوري التصنيف بعد التغلب على كاظمة 1-0 أول من أمس. وأشاد العدواني بما قدمه لاعبو فريقه في المباراة مؤكداً أنهم التزموا بالتعليمات واجتهدوا بالتدريبات في الفترة الماضية وهو ما تكلل بتحقيق الفوز على فريق محترم مثل كاظمة. ولفت الى أن تحقيق انتصارين متتاليين في أول جولتين من المسابقة يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة من أجل الاستمرار في تسجيل نتائج ايجابية، مشيراً الى أن الفريق يستعد حالياً للمباراة المقبلة أمام اليرموك في الجولة القادمة يوم السبت.


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