لاعبو «Xbox» يمكنهم ممارسة شغفهم عبر «آيفون»

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مع اقتراب صدور النسخة الجديدة من لعبة «إكس بوكس» المنتظرة» Xbox Series X»، قامت مايكرووسوفت بتحديث تطبيق iOS Xbox الخاص بها. وبحسب موقع «كلينت» فإن هناك ميزة جديدة قادمة مع ذلك التحديث تتيح للمستخدمين إمكانية ممارسة اللعبة عن بعد، ويعتبر ذلك توقيتا جيدا مع طرح أبل آيفون 12 للبيع أخيراً. ويختلف اللعب عن بُعد عن خدمة (xCloud) من مايكروسوفت، التي تبث الألعاب مباشرة من الخوادم، وذلك بدلاً من منصة (Xbox One). وتتصل ميزة اللعب عن بُعد في (Xbox) هذه بمنصة (Xbox) الخاصة بالمستخدم فقط، وليس عبر منصة (xCloud) السحابية. ولاستخدام ميزة اللعب عن بُعد، سيحتاج المستخدم إلى اتصال إنترنت قوي وجهاز تحكم «بلوتوث» مرتبط بهاتف آيفون أو الحاسوب اللوحي «آي باد».