«نيتفليكس» تدخل مقبرة سقارة الفرعونية وتكشف أسراراً عمرها 4500 عام

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تستعد منصة «نتفليكس» للأفلام لعرض وثائقي عن «مقبرة سقارة» الأربعاء 28 أكتوبر الحالي. ويتطرق الوثائقي لعملية اكتشاف المقبرة التي لم تفتح منذ أكثر من 4500 عام. وأخرج الفيلم الوثائقي لنتفليكس جيمس توفيل، فيما أنتجه كل من ريتشارد برادلي وكاثرينا توروني. وتتركز القصة حول كاهن الدولة القديمة «واح تي» ليتم من خلاله عرض أسرار مقبرة سقارة وكيف تم اكتشافها مع تدخل العديد من علماء الآثار ومختصين في الآثار الفرعونية. وفي سبتمبر الماضي، اكتشف علماء آثار في مصر مجموعة من 27 تابوتاً، كانت مدفونة على مدى 2500 عاماً في محيط مقبرة سقارة القديمة. ووصف الاكتشاف بأنه «الأكبر من نوعه على الإطلاق»، وأوضح بيان الوزارة المصرية بأنّ هذا الإنجاز قد ينتج عنه المزيد من الأسرار. وسقارة، 32 كيلومترًا جنوب العاصمة القاهرة، هي واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم، وقد تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات. وهي جزء من مقبرة مدينة ممفيس المصرية القديمة، ومشهورة بهرم زوسر المدرج الذي يبلغ عمره 5000 عام، والذي تم ترميمه أخيراً بمبلغ 10 ملايين دولار. ونقل عن المخرج قوله إن تصوير الفيلم كانت تجربة مليئة بالمفاجآت المثيرة. وأشاد المخرج بالفريق المصري الذي عمل معه وقال إنه يتمتع بصلة عميقة بأجداده «ما جعل هذا المشروع فريداً بشكل أكبر». وقال «في مجال التنقيب عن الآثار تضطر للعمل لأسابيع كي تجد أي شيء. ولكننا خلال هذه المهمة كنا نحصل على اكتشاف مذهل كل بضع ثوانٍ، ومنها اكتشاف تمكنا من تصويره بالكاميرات بينما يحدث. ويتعلق المشهد بذلك الذي صور بشكل آني العثور على أول مومياء محنطة لشبل أسد في مصر.