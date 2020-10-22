الأمير استقبل ولي العهد والغانم وصباح الخالد

أول النهار

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

واستقبل سموه رعاه الله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح أمس عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية النائب عبدالسلام عثمان كاجمان حيث قدم واجب العزاء لسموه حفظه الله بوفاة فقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه كما أعرب عن خالص تهانيه لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

