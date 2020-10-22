صاحب السمو تلقى رسائل تعزية بوفاة سمو الأمير الراحل

أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس روك مارك كرستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي شعب بوركينا فاسو لسموه وللأسرة وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بالمناقب الكريمة لسموه -رحمه الله-وبمسيرته الحافلة بالعطاء ومتمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس الير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية ألبانيا عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بالمسيرة الحافلة بالعطاء لسموه -رحمه الله.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة من الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي حكومة وشعب تنزانيا لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بالمناقب الكريمة لسموه -رحمه الله.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ايغور دودون رئيس جمهورية مالدوفا الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بالمناقب الكريمة لسموه -رحمه الله- وبجهوده البارزة لتعزيز السلام على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة حليمة يعقوب رئيس جمهورية سنغافورة أعربت فيها عن خالص تهانيها وتهاني شعب جمهورية سنغافورة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدة بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية سنغافورة كما ضمنتها خالص تمنياتها لسموه بدوام التوفيق والسداد.

