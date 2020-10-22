الهين: جهود الكويت مستمرة لرأب الصدع الخليجي

أول النهار

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أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات ناصر الهين أن مجلس لأمن برئاسة روسيا ناقش موضوع التوتر في المنطقة والتأكيد على حل المشاكل عبر الحوار والمباحثات. وقال في تصريح خاص لـالنهار: جرت العادة أن يناقش مجلس الأمن قضيتين رئيسيتين في كل رئاسة جديدة وقد طرحت قضية الازمة الخليجية حيث جدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعم الامم المتحدة للوساطة الكويتية لحل الأزمة بين قطر وكل من المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين لافتا الى انه لا جديد لطرح اي مبادرة أخرى في هذا الشأن وان الخلاف الخليجي الخليجي لا يزال قائما ولا تزال الجهود الكويتية مستمرة لايجاد حل لهذه الأزمة. ووصف تصريح غوتيريش حول ضرورة حل هذه الازمة وغيرها من الأزمات التي تعيشها المنطقة بالمستحق وهذا ما تسعى اليه الكويت لانهاء اي خلاف او صراع وحل جميع الخلافات عبر الحوار واللجوء الى طاولة المفاوضات. وأكد أن الكويت تسعى لرأب الصدع بين الأشقاء ووقف اطلاق النار في اليمن والوصول الى اتفاق شامل بين الفرقاء.

