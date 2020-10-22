«الكويتية» و«الجزيرة»: مستعدون لنقل الركاب وحجر المسافرين محلياً

الأولى

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان، على استعداد الشركة لتطبيق الاجراءات المطلوبة في حال موافقة السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني على تنفيذ الخطة المقترحة من الكويتية والجزيرة، والتي تتضمن بأن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR. (طالع ص09)

وأشار الدخان خلال جولة تفقدية في مبنى الركاب رقم 4، وذلك للاطمئنان على سير العمل في المبنى إلى أنه في حال تم تطبيق هذا الإجراء فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا الاجراء سيسهم في حال تطبيقه بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى. وأضاف الدخان أن تلك المقترحات ستسهل من عملية اجراءات سفر وخط سير الركاب وتطبيق الاجراءات الصحية عليهم كافة، مبيناً أن تنفيذ تلك الاجراءات سيكون بشكل سلس ومرن مع الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة والمعتمدة من قبل السلطات الصحية في الكويت.

