إعادة تدوير إطارات السالمي

الأولى

حذرعدد من اعضاء المجلس البلدي من تكرار كارثة الإطارات التي وقعت في رحية عام 2012 مطالبين بحل مشكلة الإطارات القابعة في السالمي بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك عقب جولة لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ومعه الاعضاء مشعل الحمضان، مها البغلي، د.حسن كمال، وأحمد هديان الى موقع مشروع اعادة تدوير الاطارات المستعملة في منطقة السالمي. وطالبوا الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة والبلدية بأن يكون للإطارات التي تتخلص منها الاسواق يوميا مصب يجمعها بشكل مقنن ومدروس مشيرين الى ان تلك الأسواق تتخلص من 3000 الى 4000 إطار مستعمل يوميا بشكل عشوائي.

ولفتوا إلى انه مع تكدس ملايين الاطارات في السالمي وعلى مساحات كبيرة ومتلاصقة فإن خطر تعرضها لحوادث الحرائق يظل هاجسا دائما يثير القلق لان اندلاع اي حريق بسيط في هذه المنطقة النائية قد يتسبب في حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها وتتسبب في تلوث خطير للهواء.

واضافوا: نتأمل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة الاسراع بترسية عقود شركات اعادة تدوير الاطارات لإخلاء موقعي السالمي ورحية، كما نرجو من البلدية الإسراع بتسليم المواقع المطلوبة لهذه المشاريع ليتسنى لهيئة البيئة وهيئة الصناعة تنفيذ تلك المشاريع المهمة.

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان الزيارة كانت بناء على طلب أعضاء المجلس البلدي لمعرفة التصورات والاقتراحات والمعوقات والمتطلبات التي يمكن أن تدعم ‏تخصيص الموقع لإنشاء مصانع متخصصة في اعادة تدوير جميع انواع النفايات.

وأضاف «بدأنا الحديث مع المصانع الموجودة لوضع جدول زمني لآلية تشغيل المصانع وبحث الطاقة الاستيعابية لاعادة تدوير الإطارات المتراكمة في المنطقة، مبيناً ان سلامة المنطقة الصناعية اهم من جميع الامور خاصة بعد الحوادث التي شهدتها المنطقة من حرائق.

وذكر انه تم البدء بعملية تسوير المنطقة بالكامل ووضع سياج حديدي وترابي لتجنب الدخول والخروج العشوائي، وقال ان الإطارات بحاجة إلى مكان مخصص لتجميعها بدلاً من تراكمها داخل المنطقة الصناعية.